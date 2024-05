Hoofdofficier kritisch over plannen taakstrafverbod: ‘Rechter niet te veel beperken’

Connect on Linked in

De Amsterdamse hoofdofficier van justitie René de Beukelaer uit kritiek op enkele punten in het regeerakkoord van PVV, VVD, NSC en BBB. Hij heeft vooral moeite met het strenger straffen van jongeren die onder het jeugdstrafrecht vallen en het taakstrafverbod voor daders van geweld tegen hulpverleners, zo zegt hij in het AT5-programma Park Politiek.



De Beukelaer zegt inzake het hoofdlijnenakkoord van de formerende vier partijen, blij te zijn met de aandacht voor veiligheid en het terugdringen van (zware) criminaliteit. Maar over sommige voornemens, zoals het aanscherpen van het jeugdstrafrecht, is hij kritisch.

Jeugdstrafrecht

Zo willen de formerende partijen het jeugdstrafrecht voor 14- tot en met 16-jarigen aanscherpen, onder andere door het verhogen van maximale straffen. De Beukelaer noemt dat onverstandig. ‘Ons hele jeugdstrafrecht is erop ingericht dat jongeren nog in ontwikkeling zijn, en dat daarbij ook een bepaalde steun moet komen.’

‘Rechter vrij in laten’

In het hoofdlijnenakkoord staat dat bij fysiek geweld tegen hulpverleners een taakstrafverbod wordt ingevoerd.

De Beukelaer:

‘Bij geweld tegen hulpverleners snap ik heel goed dat dat stevig wordt aangepakt, maar wat een taakstrafverbod betreft heb ik veel liever dat je onze rechter daar vrij in laat. We hebben goede rechters in Nederland en die weten prima te zeggen wanneer ze vinden dat bij een bepaalde verdachte een taakstraf misschien beter past. Gisteren zag je bijvoorbeeld dat de rechter een gevangenisstraf beter vindt passen (het supersnelrecht van de UvA-demonstraties, red.). Ik vind dat je de vrijheid van de rechter om vonnis te wijzen niet te veel moet beperken.’

Taakstrafverbod

Begin 2012 werd een wetswijziging van kracht die bepaalde dat rechters niet meer alleen een taakstraf op kunnen leggen als een misdrijf in het spel is waar zes jaar cel op staat en een ernstige inbreuk hebben gemaakt op het slachtoffer. Ook als een verdachte binnen vijf jaar na zo’n straf in herhaling valt, is een taakstraf alleen toegestaan in combinatie met gevangenisstraf.

De Beukelaer:

‘In het verleden is het taakstrafverbod er al geweest, daar gaan wij al jaren mee om, maar er wordt wel door de rechter gekeken wat een passende straf is. Bij sommige personen moet je naast een gevangenisstraf ook een taakstraf opleggen.’

