OM sluit crimineel complot bij moordplan Anthy P. niet uit

Connect on Linked in

Het Openbaar Ministerie houdt rekening met het scenario dat criminelen een complot hebben gesmeed om Anthy P. (38) op 12 september 2020 in Sittard te liquideren. Hoewel de moordpoging mislukte, raakte P. zwaargewond en blijft hij de rest van zijn leven gehandicapt. Dat schrijft De Limburger, dat donderdag aanwezig was tijdens een pro-formazitting in de rechtbank van Maastricht tegen drie hoofdverdachten.

Satudarah

Volgens justitie zijn Maastrichtenaar Vince C. (36), alias rapper Vince Keys, Sittardenaar en de 28-jarige Deen Henrik J. de uitvoerders van het plan om Anthy P. van het leven te beroven. Henrik J. en Vince C. zijn beiden lid van motorclub Satudarah.

Anthy P. reed op de bewuste avond in zijn auto naar Sittard waar hij een afspraak had met Kevin S. Terwijl hij wachtte op een parkeerplaats in de Bradleystraat kwam er een motor aanrijden waar een bijrijder het vuur opende. Anthy P. werd geraakt maar de moordpoging mislukte omdat het vuurwapen haperde en het slachtoffer ternauwernood in zijn auto wist te ontsnappen.

Uitgebrand

Het OM ziet Vince C. als de schutter, Henrik J. zou de motor hebben bestuurd en Kevin S. zou Anthy P. hebben gelokt. De motor werd later uitgebrand teruggevonden. Het motief voor het moordplan zou een slepend conflict zijn geweest tussen Vince C. en P. Zij kenden elkaar via Limburgse motorclubs. P. was in het verleden onder meer lid van Satudarah.

Gekraakte Sky-telefoons

Justitie denkt dat naast de drie hoofdverdachten meer personen betrokken zijn geweest bij het moordcomplot op Roermondenaar Anthy P. Dat zou onder meer blijken nadat in de loop van het onderzoek vier Sky-telefoons van Vince C. en Henrik J. zijn gekraakt. De vermeende lokker Kevin S. zou inmiddels belastende verklaringen hebben afgelegd over zijn medeverdachten.

Tony P. en zijn zoon

In een eerdere pro-formazitting in april bleek al dat het OM aanwijzingen heeft dat ook Tony P. (44) en zijn zoon Jonini (20) uit Brunssum mogelijk bij het moordplan betrokken waren als medeopdrachtgevers. Zij zouden Stefan C. (40) uit Reuver bij het complot betrokken hebben. Dat zou blijken uit gekraakte chatgesprekken. Justitie houdt ook de optie open dat motorclub Satudarah betrokken is bij de liquidatiepoging.

Zesde verdachte aangehouden

Tony P. zit momenteel in België een celstraf uit voor een internationale drugszaak. Hij is tot op heden niet aangehouden voor de liquidatiepoging, wel werd zijn cel in Hasselt doorzocht. Woensdagochtend werd in de penitentiaire inrichting in Roermond een 32-jarige man aangehouden als zesde verdachte voor de moordpoging. Jonini P. en Stefan C. werden eerder aangehouden, maar zijn inmiddels op vrije voeten. Zij blijven wel verdachten in de zaak.