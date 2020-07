‘Hoofdverdachte onderzoek martelcontainers is Utrechtse ondernemer’

Connect on Linked in

De 40-jarige man die voor de politie de hoofdverdachte is in de groep van zes verdachten die in West-Brabant een stel zeecontainers inrichtte als detentiecentrum en martelkamer is volgens De Telegraaf de Utrechtse ondernemer Robin van O. (40).

Los Pepes

Van O. werd in juni opgepakt in Den Haag. Net als vijf andere mannen wordt hij verdacht van voorbereiding van ontvoering, gijzeling, zware mishandeling, wapenbezit, afpersing en deelname aan een criminele organisatie.

Volgens De Telegraaf was Van O. deel van criminele groepen die als ’de Alliantie’ of Los Pepes, een front vormden tegen de begin dit jaar opgepakte Ridouan Taghi, die verdacht is van uitlokken van meerdere liquidaties. Eén van die figuren was Hamza Ziani (34) die in 2018 in Spanje werd geliquideerd.

June Allen

Van O. was sportschoolhouder van EliteFit in Utrecht. Hij is door de politie gehoord in de zaak van de verdwijning van de Utrechtse crimineel Churisan “June” Allen.

In 2018 kwam website Crimebron.nl in de lucht. Op die site werden Van O. en anderen ervan beschuldigd informatie aan de inlichtingendienst van de politie te verstrekken. Crimebron beschuldigde Van O. ook bij betrokkenheid bij de verdwijning van June A. en van een andere moord.

Overigens waren deze beschuldigingen op de website niet gefundeerd door enig bewijs. Van O. heeft geprobeerd via de rechter Crimebron aan te pakken. Crimebron verdween op zeker moment weer uit de lucht. Wie erachter zat is nooit vastgesteld.