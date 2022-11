Hoofdverdachte witwasonderzoek Jumbo-topman op vrije voeten

Connect on Linked in

De raadkamer van de rechtbank in Assen heeft de voorlopige hechtenis van hoofdverdachte Theo E. (58) – in het grote witwasonderzoek naar malversaties in onder meer de motorsport – onder voorwaarden geschorst. Mits E. zich houdt aan de voorwaarden mag hij vanaf donderdag de uitkomsten van het strafrechtelijk onderzoek in vrijheid afwachten, aldus het Openbaar Ministerie.

Van Eerd

Theo E. wordt verdacht van betrokkenheid bij het witwassen van grote hoeveelheden geld en goederen en het plegen van btw-fraude. In de zaak zijn acht medeverdachten. Onder hen is ook de topman van het Jumbo supermarktconcern Frits van Eerd. Niemand van de andere verdachten zit nog vast. In het onderzoek hebben er op 13 september in diverse woningen en (bedrijfs)locaties, verspreid over Groningen, Drenthe en Noord-Brabant, doorzoekingen plaatsgevonden. Daarbij is onder meer (een gedeelte van) de administratie van de betrokken personen en bedrijven in beslag genomen. In de villa van Van Eerd zijn tonnen aan contanten in beslag genomen.

Lange duur

Bij het al dan niet schorsen van de voorlopige hechtenis worden de persoonlijke belangen van de verdachte afgewogen tegen het maatschappelijk belang dat de verdachte langer vast blijft zitten. Daarbij komt onder andere de vraag aan de orde of de lengte van de voorlopige hechtenis opweegt tegen de mogelijk op te leggen straf en de duur van het nog te verrichten onderzoek en (daarmee) of er uitzicht bestaat op een inhoudelijke behandeling van de zaak voor de rechtbank.

Het OM concludeert dat het onderzoek naar de vermeende strafbare feiten nog lange tijd zal duren. Dat heeft onder meer te maken met de grote hoeveelheid in beslag genomen goederen. Het Openbaar Ministerie heeft zich daarom niet verzet tegen de schorsing.

Paardenfokbedrijf

In het onderzoek kijken FIOD en justitie onder meer naar geldstromen rond het motorcrossteam van Theo E.. De Telegraaf schreef zaterdag dat er ook een omstreden paardenfokbedrijf in beeld is. Een eigenaar van dat bedrijf is al veroordeeld, andere betrokkenen worden nog vervolgd voor witwassen.

Het gaat om het paardenfokbedrijf Nijboer Stables in Assen, dat gespecialiseerd is in het fokken en opleiden van sportpaarden. Ook handelt het bedrijf in sportpaarden. Het is onderwerp van een ander groot witwasonderzoek genaamd Engill.

