‘Hummer brengt Jumbo-baas in verband met hoofdverdachte witwas-zaak’

De deze week teruggetreden Jumbo-topman Frits van Eerd wordt in verband gebracht met een exclusieve Hummer en een trailer die eerder deze maand in beslag werden genomen bij een politie-actie op het terrein van de Jumbo in Veghel, aldus het Algemeen Dagblad. Wat nu precies de verdenkingen tegen Van Eerd zijn het grootschalige witwas- en fraudeonderzoek van de FIOD-Noord-Nederland is volgens de krant nog niet duidelijk.

De Hummer en de trailer zouden Van Eerd in verband brengen met de hoofdverdachte het onderzoek Theo E.. Frits van Eerd werd vorige week in zijn huis in Heeswijk-Dinther opgepakt en enkele dagenlang ondervraagd. Inmiddels is hij als verdachte op vrije voeten gesteld.

Theo E. zit nog vast.

Crimesite beschreef vorige week hoe Theo E. ruim ten jaar geleden – volgens politiedossiers – een voorname rol speelde bij het voorzien van de Amsterdamse onderwereld van dure en minder dure voertuigen. Zowel E. als Van Eerd hebben veel contacten in de motorcross- en autosportwereld. Het onderzoek draait met name om geldstromen in de financiering van motorcrossteams.

