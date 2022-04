Hoogbejaarde vader (90) van kopstuk York-bende moet opruimkosten grote drugsafvaldumping betalen

Connect on Linked in

De Brabantse gemeente Zundert houdt de hoogbejaarde Toon Francken (90) uit Rijsbergen verantwoordelijk voor de opruimkosten van een grote drugsafvaldumping in een sloot bij zijn terrein. Volgens de gemeente speelt het feit dat zijn zoon Patrick in de afgelopen 20 jaar drie keer tot lange celstraffen is veroordeeld wegens drugsdelicten geen rol bij dat besluit. Dat schrijft dagblad Trouw.

(Beeld uit archief)

Het stuk grond dat eigendom is van Toon Francken ligt in het buitengebied van Rijsbergen. In maart 2020 ontdekte de gemeente Zundert na klachten over stankoverlast dat in een sloot net buiten de omheining een grote partij chemicaliën was geloodst. Uit onderzoek bleek dat de bodem van de percelen tussen de Pater Taksweg en de Hellegatweg tot elf meter diepte zwaar verontreinigd was geraakt met xtc-gerelateerde stoffen zoals PKM, aceton en mdma. Het zou gaan om een van de grootste lozingen van drugsafval ooit in Nederland.

Kopstuk York-bende

De kosten voor de bodemsanering en opruimkosten kunnen oplopen tot vele tonnen en de gemeente wil dat de vader van de veroordeelde drugscrimineel Patrick Francken opdraait voor de kosten. Patrick Francken werd in 2002 veroordeeld tot acht jaar cel voor zijn rol als kopstuk in de York-bende. Dat was een grote drugsorganisatie uit Sint Willebrord die honderdduizenden xtc-pillen smokkelde naar Israël en de VS.

In 2012 werd Patrick veroordeeld tot vier jaar cel wegens wapenbezit en het bezit van grondstoffen en chemicaliën voor het maken van xtc.

Eerdere drugsdumping

De chemicaliën in de sloot bij zijn hoogbejaarde vader werden in 2020 ontdekt, maar in 2016 vond de politie ook al drugsafval in een verhuurde loods op het terrein van Francken. Ten tijde van de drugsvondsten in 2016 en 2020 zat Patrick vast.

Volgens de gemeente Zundert speelt het geen rol dat de zoon van de hoogbejaarde vader een veroordeelde drugscrimineel is en dat die vader nu op moet draaien voor de kosten van de drugsvaldumping. Patrick zelf zegt niets te maken te hebben met de dumping op het perceel van zijn vader. ‘Ik zou wel gek zijn om op ons eigen terrein te lozen’.

Bij de gemeente loopt een bezwaarprocedure die Francken heeft aangespannen.