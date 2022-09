Jumbo-topman Van Eerd vrijgelaten, hoofdverdachte witwaszaak nog vast

Connect on Linked in

Jumbo-topman Frits van Eerd (55) is zondag vrijgelaten. Hij blijft nog wel verdachte in het grote witwasonderzoek waarvoor hij dinsdag in zijn villa in Heeswijk-Dinther werd aangehouden. Ook een 57-jarige vrouw uit Gasteren is op vrije voeten gesteld en blijft verdachte in de zaak. De 58-jarige hoofdverdachte Theo E. uit de gemeente Aa en Hunze blijft wel vastzitten. Zijn voorarrest is vrijdag met veertien dagen verlengd.

‘Heftige periode’

Jumbo zegt in een persstatement blij te zijn dat “Frits inmiddels weer bij zijn familie is”. De supermarktketen verwacht binnenkort met meer informatie te komen. ‘Het is een heftige periode voor iedereen’, aldus Jumbo in een verklaring. ‘De komende dagen zullen we met elkaar de ontstane situatie zorgvuldig bespreken.’

Heengezonden

Ook vijf andere verdachten zijn na de verhoren heengezonden, meldt het OM. Het gaat om een 48-jarige vrouw uit Gasteren, een 50-jarige vrouw uit Assen, een 33-jarige man uit Assen, een 46-jarige man uit Assen en een 68-jarige man uit Rosmalen. Zij blijven wel verdachte in het onderzoek.

Motorcross

Het voorarrest van hoofdverdachte Theo E. is vrijdag met twee weken verlengd. E. wordt verdacht van betrokkenheid bij diverse witwasconstructies waarbij geld en goederen zijn witgewassen. Dit witwassen gebeurde via onroerend goedtransacties, autohandel, onverklaarbare contante stortingen en sponsorcontracten in de motorcross. Daarnaast is er een verdenking van btw-fraude in de autohandel.

Theo E. is een oude bekende van de politie. In het liquidatieproces Passage tegen Dino Soerel en medeverdachten was hij getuige. Zijn leasebedrijf verschafte dure auto’s aan tal van zware criminelen.