Huurmoordenaar Pablo Escobar dood in gevangenis (VIDEO)

Connect on Linked in

De man die zichzelf profileerde als huurmoordenaar van drugsmagnaat Pablo Escobar is deze week aan maagkanker overleden in een ziekenhuis in een gevangenis in de Colombiaanse hoofdstad Bogotá: Jhon “Popeye” Jairo Velásquez (57). De man die honderden mensen ombracht zei ooit in een televisiedocumentaire zijn moorden te hebben gepleegd ‘uit liefde voor Pablo Escobar’.

Rondleidingen

Voordat hij in 2018 de gevangenis inging (voor een afperszaak) had hij zich gemanifesteerd in boeken, op televisie en met een eigen YouTube-kanaal waarin hij op licht filosofische wijze spijt betuigde en zijn visie gaf op actuele gebeurtenissen: Popeye Arrepentido, (Popeye heeft berouw), met meer dan 1,2 miljoen abonnees. Hij gaf ook rondleidingen door Medellín en regisseerde een film over zijn leven. In 2014 was hij vrijgekomen na 22 jaar voor het voorbereiden van een dodelijke aanslag op presidentskandidaat Luis Carlos Galán (zie video onder). De Neflix-serie Surviving Escobar was gebaseerd op een boek van Velásquez.

Vliegtuig

Velásquez heeft beweerd zo’n 300 mensen te hebben geliquideerd, hoewel dat aantal nooit op andere wijze bevestigd is. Hij is wel in verband gebracht met het opblazen van een verkeersvliegtuig waarbij 107 doden vielen, en waarvoor Pablo Escobar de opdracht zou hebben gegeven. Overigens noemde broer Roberto Escobar de bewering dat Velásquez Pablo’s rechterhand zou zijn geweest ‘een grote leugen’.

Familieleden van slachtoffers weigerden zijn verzoek om hem vergiffenis te schenken.

Medellín

Jhon Velásquez werd niet ver van Medellín geboren en was als kind dol op wapens, daarom wilde hij politieman worden. Hij was een korte periode in dienst bij de marine. Als tiener ging hij al aan het werk voor Pablo Escobar die toen nog een lokale crimineel in opkomst was die zich verschansde in de bergen rond Medellín. De jonge Popeye kreeg grote bewondering voor Escobar die hij ‘een genie’ noemde, zij het ‘een kwaadaardig genie’. In opdracht van Escobar vermoordde hij rivalen, politici, journalisten, rechters en anderen die in de weg stonden. Escobar probeerde vergeefs met terroristische aanslagen de Colombiaanse regering te intimideren om de opsporing tegen hem te staken.

Toen Escobar huisarrest kreeg in zijn landgoed La Catedral voegde Velásquez zich daarbij. Op zeker moment ontsnapte Escobar en enige tijd later gaf Velásquez zich aan bij de politie. Dat was in october 1992. Het jaar daarop werd Escobar op een dak in Medellín doodgeschoten na een achtervolging. Popeye mag dan berouwvol zijn geworden, zijn liefde voor Pablo is nooit geweken. In onderstaande video kust hij Pablo’s grafsteen.

Velásquez zegt in een interview: ‘wij zijn slechte mensen, begrijp je?’