In drugslab Vroomshoop werd crystal meth gemaakt en werkten Mexicanen

In het drugslab dat op 1 november werd opgerold in Vroomshoop werd crystal meth gemaakt. Bij de zes arrestanten zitten ook twee Mexicanen en een Colombiaan. Dat meldt RTV Oost. Het is na Willemsoord het tweede crystal meth-lab dat in Overijssel is ontmanteld.

Bij een inval in een sportschool aan de Afrikalaan in Vroomshoop vond een arrestatieteam een drugslab. In het pand werden zes personen aangehouden. Een zevende had het pand net verlaten en werd onderweg opgepakt.

De aangehouden verdachten waren volgens de politie een 57-jarige man en een 44-jarige vrouw uit Ommen, twee mannen van 24 en 33 uit Arnhem, een 56-jarige man uit Vroomshoop en twee mannen van 32 en 39 zonder vaste woon- of verblijfplaats. Drie daarvan blijken twee Mexicanen en een Colombiaan te zijn.

Een van de arrestanten was de eigenaar van een reclamebedrijf dat in hetzelfde pand was gevestigd, maar hij kwam al snel weer vrij omdat hij niets met de zaak te maken had. Tijdens het onderzoek is ook een woning in Beerzerveld doorzocht waar de sportschooleigenaar en zijn partner wonen.

Over de grootte van het drugslab en wat er precies werd gemaakt, deed de politie geen mededelingen. Het blijkt nu dus te gaan om een crystal meth-lab.