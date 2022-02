‘In Ecuador geliquideerde Albanees was kopstuk internationale cocaïnehandel’

Connect on Linked in

Een 34-jarige Albanees die op 22 januari in Ecuador is geliquideerd was volgens Interpol een van de belangrijkste leiders van de cocaïnehandel naar Europa en een deel van Azië. Volgens de autoriteiten was de met ruim 20 kogels doorzeefde Albanees Ergys Dashi een van de schakels tussen de Albanese en Russische maffia in Zuid-Amerika.

Door Roel Janssen

De Ecuadoriaanse krant El Comercio schrijft donderdag dat Dashi in een restaurant in de stad Guayaquil door gewapende mannen onder vuur werd genomen en ter plaatse door de kogelregen overleed. Hij werd op de bewuste zaterdagavond rond 19.00 doorzeefd toen twee schutters, een van hen met een boeket bloemen, het restaurant binnen gingen. Bij de aanslag raakte ook een 26-jarige vrouw gewond.

Haven

De liquidatie vond plaats in een restaurant aan de Avenue José Joaquín Orrantia, vlakbij de haven van Guayaquil waar ook grote partijen cocaïne binnenkomen. Volgens politiebronnen was Dashi betrokken bij drugshandel. De Albanees zou een verborgen bestaan hebben geleid in Ecuador, waar hij geen strafblad had.

Drugsclan in Italië

Ergys Dashi werd volgens Albanese media in 2014 samen met 31 andere verdachten door de Italiaanse politie opgepakt in een groot onderzoek naar een Albanese drugsclan. Twaalf van hen werden veroordeeld tot celstraffen. De criminele organisatie, waarvan Dashi een kopstuk was, verhandelde grote hoeveelheden drugs in Albanië, Spanje en Bolivia, en distribueerde deze vervolgens over heel Italië. Daarnaast hield de groepering zich bezig met gedwongen prostitutie en illegaal wapenbezit.

Geweldsexplosie

De stad Guayaquil wordt de laatste tijd geteisterd door liquidaties en ander drugsgerelateerd geweld. Vorige maand vonden in Guayaquil 70 geweldsincidenten plaats, twee keer zoveel als een jaar eerder. Twee weken geleden vielen bij een schietpartij in Los Guasmos bij Guayaquil vijf doden en elf gewonden. De wildwestschietpartij vloeide voort uit een drugsoorlog tussen bendes die gelieerd zijn aan Mexicaanse en Europese kartels. In december werd in Samborondón ook een Albanees geliquideerd.

Doorvoerland

Ecuador is een belangrijk doorvoerland van cocaïne. In 2021 nam de politie er meer dan 210 ton drugs in beslag, het hoogste cijfer in de geschiedenis van het land. Volgens de inlichtingendiensten zitten achter deze zendingen niet alleen de Colombiaanse en Mexicaanse maffia, maar komen ook organisaties uit Midden-Amerika en Brazilië in de gegevens voor.