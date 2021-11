68 doden bij nieuwe geweldsexplosie in gevangenis Ecuador

Connect on Linked in

Bij een geweldsexplosie in een gevangenis in de stad Guayaquil in Ecuador zijn vrijdagavond zeker 68 gevangenen gedood en 25 gewond geraakt. Het gaat om gevangenisgeweld tussen rivaliserende drugsbendes. Eind september vielen in dezelfde Litoral-gevangenis 118 doden en zeker 80 gewonden. Zes gevangenen werden toen onthoofd. Het was de dodelijkste gevangenisopstand ooit in het land.

Rivaliserende drugskartels

Het gaat vermoedelijk om gevechten tussen bendes die banden hebben met de Mexicaanse Sinaloa- en Jalisco-drugskartels en in de gevangenis strijden om controle over drugshandel. Met het laatste bloedvergieten loopt het dodenaantal in Ecuador dit jaar op tot ruim 280 gevangenen.

Schoten en explosies

Op video’s die ’s nachts op sociale media werden geplaatst, zou te zien zijn hoe slachtoffers werden geslagen en levend werden verbrand op een binnenplaats van de gevangenis. Andere video’s toonden gedetineerden die om hulp smeekten om het geweld te stoppen, terwijl op de achtergrond schoten en explosies klonken.

Totaal corrupt

Het geweld stopte pas toen de militaire politie naar binnen ging om een eind aan het bloedbad te maken. Kolonel Mario Pazmiño, een voormalige directeur van de militaire inlichtingendienst van Ecuador, zegt dat het laatste geweld aantoont dat de regering niet in staat is “de dreiging te bestrijden die lang geleden uit de hand is gelopen”. Pazmiño: ‘Het is een totale chaos. Het niveau van corruptie is zo hoog dat het gevangenispersoneel en de officieren totaal corrupt zijn en de gevangenen de gevangenis runnen.’

Noodtoestand

Vorige maand riep de president van Ecuador de noodtoestand uit om een einde te maken aan het buitensporige drugsgeweld in het Zuid-Amerikaanse land. Het geweld werd veroorzaakt door een machtsvacuüm na de vrijlating van een bendeleider. Volgens de voormalige directeur van de militaire inlichtingendienst werd de situatie verergerd door een ‘niet-werkend rechtssysteem’, waarbij gedetineerden vast kwamen te zitten voordat ze veroordeeld werden. Dat leidde tot overbevolking en de vermenging van zeer gevaarlijke criminelen met gevangenen die vastzaten wegens vermeende diefstal of drugsgebruik.

Zie ook:

Ecuador zet militairen in tegen drugsgeweld

‘Cocaïnehandel bedreigt de Staat in Ecuador’