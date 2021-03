In hoger beroep twee jaar extra voor liquidatie Erraghib

Print This Post

In hoger beroep zijn Abdelghani el H. en Bowy T. (allebei 27) door het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden veroordeeld tot 22 jaar cel voor de liquidatie van Samir Erraghib op 17 april 2016. Erraghib werd doodgeschoten in zijn auto voor zijn huis terwijl zijn 7-jarige dochtertje naast hem zat.

BMW

De Utrechtse rechtbank veroordeelde de twee verdachten, uit Rosmalen en Vianen, tot twintig jaar cel. Beiden zijn ze blijven ontkennen en in hoger beroep gegaan.

Het bewijs tegen de twee komt voor een deel uit door de politie ontsleutelde pgp-chats, en verder getuigenverklaringen en dna-materiaal. De twee waren tijdens de aanslag gehuld in regenkleding. De daders schoten allebei en renden weg. De BMW waar ze in hadden moeten wegkomen startte niet en werd door een getuige aangewezen aan de politie. In die auto zijn verschillende sporen gevonden.

Zwaardere straf

Het gerechtshof komt tot een zwaardere straf dan de rechtbank vanwege de specifieke omstandigheden, die het zwaar laat meewegen. De liquidatie was op een zondagochtend om 10.00 op een parkeerplaats, omringd door flatgebouwen. Heel veel mensen hebben hierdoor getuige moeten zijn van het geweld. Ook was er een groot risico dat anderen zouden worden geraakt door de kogels, bijvoorbeeld het dochtertje van Erraghib. De moordenaars namen dat op de koop toe, aldus het gerechtshof.

Het Openbaar Ministerie verdenkt Ridouan Taghi en anderen van opdracht geven en mede uitvoeren van de moord. Zij staan daarvoor terecht in het Marengo-proces. In gesprek met een e-mailadres dat van Taghi zou zijn zou één van de daders de dag voor de moord instructies hebben gekregen over de te gebruiken auto’s, een Audi en de genoemde BMW:

die s5 word jullie overstap fiets toch, en die a5 gaat terug en die m5 daar ga je die hond mee doen toch? Yes sir, zoiezo, hij gaat 100 procent morge slape sir, Sir we staan paraat

Zie het arrest.