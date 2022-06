In Limburg doodgeschoten Servische volkszanger is bekende van Duitse en Oostenrijkse politie

Connect on Linked in

De in Limburg doodgeschoten Servische volkszanger Enver Koljsi was bekend bij de Duitse en Oostenrijkse politie en justitie. Ook zou hij volgens de politie over vastgoed in Duitsland beschikken. Het onderzoeksteam houdt rekening met verschillende scenario’s. Een conflict in de privésfeer, zakelijke sfeer of het criminele circuit wordt niet uitgesloten.

Door Roel Janssen

De 43-jarige Enver Koljsi, ook bekend onder de naam Enver Kolašinac, werd op 9 juni doodgeschoten in het Limburgse Buchten. Zijn lichaam werd rond 16.30 aangetroffen bij een garage op de Sint Catharinahof. Hij bleek met meerdere kogels te zijn doodgeschoten.

Vastgoed

Het slachtoffer woonde in Novi Pazar in het zuidwesten van Servië. Uit politieonderzoek is gebleken dat Koljsi geregeld in Duitsland en Oostenrijk verbleef en regelmatig terugkeerde naar zijn geboorteland. Ook zou Koljsi over vastgoed in Duitsland beschikken. Koljsi was verder bekend bij de Oostenrijkse en Duitse politie en justitie.

Talentenshow

Omdat Koljsi een bescheiden zangcarrière had in Servië, is er vanuit dat land veel media-aandacht voor de zaak. Koljsi werd in zijn thuisland bekend door zijn deelname aan de populaire talentenshow Zvezde Granda.

Compositietekening

De Nederlandse politie zegt dat er nog altijd veel vragen zijn over hoe Koljsi zijn dagen doorbracht en met wie hij contacten onderhield. Het onderzoeksteam meldt de samenwerking te zoeken met collega’s in Duitsland, Oostenrijk en Servië. Daarbij zal ook de eerder getoonde compositietekening van de mogelijke getuige onder de aandacht gebracht worden. Ook is het onderzoeksteam benieuwd naar wat mensen in die landen kunnen vertellen over Koljsi’s leven in de genoemde landen.

De schutter is nog voortvluchtig. Over een motief voor de schietpartij is niets bekend. De politie houdt rekening met meerdere scenario’s: in de privésfeer, zakelijke sfeer of het criminele milieu.