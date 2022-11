In Nederland groeide de gesjeesde rechtenstudent Rexhepi uit tot wereldspeler in de cocaïnehandel

De havens van Rotterdam en Antwerpen hielpen hem aan de status van “cocaïnebaron”. Dritan Rexhepi (42), de man die – naar nu blijkt – zich in Ecuador heeft onttrokken aan zijn detentie staat in justitiedossiers in zeker tien landen voor een aantal zeer ernstige (levens)delicten geregistreerd. Dritan Rexhepi (42) werd ooit in Nederland gearresteerd. Hij ontsnapte uit onder meer een Belgische gevangenis en combineerde aan het begin van zijn loopbaan een studie rechten met huurmoorden. Rexhepi ontkende tegenover een journalist enige jaren geleden alle beschuldigingen van moord.

Door @Wim van de Pol

De criminele carrière is begonnen in een periode dat Albanië in de overgang was van een communistische dictatuur naar een vrije markteconomie: de jaren negentig. Rexhepi was nog maar een tiener toen hij werd verdacht van het uitvoeren van moorden op bestelling. Dat waren er in ieder geval twee, mogelijk meer. De rechtbank in de hoofdstad Tirana veroordeelde hem in 2013 bij verstek tot 25 jaar cel voor twee liquidaties in 1998. Zijn criminele naam was toen nog “Gramoz”, later kwamen daar onder meer Mutaraj Lulezim en Edmir Kraja bij.

Rechten

In 2005 had Rexhepi besloten om rechten te gaan studeren, zo vertelde hij in 2021 vanuit een Italiaanse cel aan een in Albanië bekende misdaadjournalist. Hij ontkende toen zich ooit met enige moord te hebben ingelaten. Van het plan om rechten te studeren was niets terechtgekomen, vertelde Rexhepi, omdat hij – volgens hem ten onrechte – werd beschuldigd van moorden. Zijn stap naar de drugshandel zou zodoende gedwongen zijn. Rexhepi: ‘Ik had twee opties, me overgeven aan een onrechtvaardig en verrot systeem in Albanië, wat zou leiden tot levenslange opsluiting, of een tweede kans zoeken om iets anders met mijn leven te doen. Daarom ging ik in de drugshandel.’

Klaar

Balkan Insight beschrijft hoe Rexhepi na zijn arrestatie in de plaats Durres in 2006 door onopgehelderde omstandigheden de gelegenheid kreeg de politiecel uit te wandelen. Iemand had tijdens een pauze in het verhoor de deur van zijn cel open laten staan. ‘Ze zijn klaar met me’, zou hij in het voorbijgaan aan een verbaasde agent op de gang hebben gemeld.

Rexhepi kwam wel vaker in de cel terecht. Meestal nam hij de benen, vaker dan Joaquin Guzmán “El Chapo”.

Zagen

Na zijn ontsnapping in Durres werd Rexhepi twee jaar later in Nederland gearresteerd en uitgeleverd aan Italië. Daar was hij inmiddels veroordeeld voor cocaïnehandel. In 2011 ontsnapten hij en twee andere gevangenen uit een gevangenis ten zuiden van Milaan. In de strafinrichting van Voghera, in de provincie Pavia, gebruikten Rexhepi en twee anderen een ijzerzaag om de tralies van een raam op een gang door te zagen. Met beddenlakens bereikten ze de begane grond. Zijn Albanese metgezellen waren veroordeeld voor zware geweldsdelicten. De drie bevonden zich in de middag vlak voor hun ontsnapping samen met andere gevangenen op de binnenplaats om te luchten. Binnen een paar minuten waren ze buiten. Daar gingen ze te voet verder. In een landelijk gebied hielden ze een auto aan, zetten de bestuurster aan de kant en verdwenen spoorloos.

Merksplas

Later in 2011 werd Rexhepi in Spanje opgepakt. Hij ging niet naar Italië om zijn straf verder uit te zitten. In plaats daarvan ging de reis naar België omdat hij daar in 2009 door het Hof van Beroep was veroordeeld voor een gewelddadige beroving. Hoewel hij inmiddels bij Interpol met stip achter zijn naam op de lijst van voortvluchtigen stond – omdat hij in Albanië gezocht werd voor een dubbele moord en in Italië voor het uitzitten van zijn straf – belandde Rexhepi in de gevangenis van Merksplas bij Antwerpen, in een middelzwaar regime. De gevangenisautoriteiten waren niet ingelicht over het kaliber van de nieuwe Albanese gedetineerde.

In het najaar van 2011 wist Rexhepi samen met een andere gestrafte uit Merksplas weg te komen. Hij dook onder maar bleef in de Benelux, en woonde mogelijk in Rotterdam, maar verbleef mogelijk ook in Spanje. Daar viel zijn naam als verdachte van betrokkenheid bij een reeks bankovervallen.

Kompania Bello

Vanaf dat moment begon Rexhepi met een aantal landgenoten te bouwen aan een netwerk dat in de havens van Rotterdam en Antwerpen grote hoeveelheden cocaïne in ontvangst nam en over Europa distribueerde, vooral naar Italië, zo rapporteerde de Italiaanse justitie. Albanese en Italiaanse aanklagers leidden de operatie “Los Blancos” en brachten dat het netwerk langzaamaan in kaart. Het parket van Florence noemde het netwerk later “Kompania Bello”: een kartel van 14 Albanese misdaadorganisaties dat in ieder geval vanaf 2014 actief was in Ecuador, Nederland, België, Albanië en Italië (in 2020 klapte de operatie Los Blancos en werden tientallen mensen gearresteerd).

Don Monti

In Ecuador sloten Rexhepi zijn compagnons een verbond met een man die destijds in Ecuador zeer goede contacten had met producenten van grote hoeveelheden cocaïne, Cesar Emilio Montenegro Castillo, ook wel bekend als “Don Monti”. Hij had banden met Colombiaanse producenten uit het noorden van dat land, een groep die voorheen bekend stond als het Norte del Valle-kartel. Montenegro had ook een link met het Sinaloa-kartel in Mexico dat in Colombia ook goede contacten met producenten beschikte.

Enkelband

In juni 2014 werd Rexhepi gearresteerd in Quito, de hoofdstad van Ecuador, in het kader van een drugsvangst door de politie waarbij 278 kilogram cocaïne in beslag werd genomen. Hij kreeg daarvoor 13 jaar cel. De Hoge Raad in Ecuador besloot dat hij na het uitzitten van zijn straf zou worden uitgeleverd naar Albanië voor de straf voor de dubbele moord. Dit voorjaar knipte hij zijn enkelband door om onder te duiken. Zijn straf was bijna uitgezeten maar nu is hij voortvluchtig in Ecuador.

Terwijl andere leiders van Kompania Bello in Italië in de cel zitten is Rexhepi nu op vrije voeten en wordt hij als de onbetwiste leider van de Albanese cocaïnemaffia gezien.

Maar de opsporing hijgt hem wel in de nek.

Liquidaties

Er loopt in Italië een nieuw onderzoek naar Rexhepi wegens moord. Italiaanse aanklagers beschuldigen Rexhepi ervan opdracht te hebben gegeven tot ten minste twee moorden terwijl hij in de gevangenis zat, in Ecuador en Albanië. En de Albanese autoriteiten beschuldigen Rexhepi ervan – vanuit zijn gevangeniscel – opdracht en opdracht te hebben gegeven tot de ontvoering van een 49-jarige man in Midden-Albanië in februari 2020. Het slachtoffer is nooit gevonden en wordt verondersteld niet meer te leven.

Tegelijk onderzoeken politiediensten mede op basis van leesbaar gemaakt chats van Sky ECC de cocaïnehandel waaraan Rexhepi leiding zou hebben gegeven vanuit zijn cel in Ecuador. De Italiaanse justitie gaat ervan uit dat hij de man achter is achter een serie enorme transporten van cocaïne vanuit Ecuador.

50-50 deal

Daarbij zou hij die hoeveelheden voor “slechts” ruim 4.000 dollar per kilo hebben aangenomen van zijn Latijns-Amerikaanse partners. De transporten naar Nederland en België zouden volgens een 50-50 deal hebben gelopen waarbij Rexhepi gebruik maakte van de lijnen van zijn partners die voor iedere kilo die hij liet vervoeren er een kilo bijlegden. Criminelen uit de Albanese gemeenschappen in Nederland en België zorgden voor de veilige ontvangst, en in Rotterdam en Antwerpen werden de tonnen cocaïne voor 22.000 tot 24.000 per kilo doorverkocht, of verder gedistribueerd.

Voor witwassen van de drugswinsten die in Nederland werden betaald zette het netwerk Chinese wisselaars in, aldus de Italiaanse politiedossiers. De Italianen zeggen een omzet van 210 miljoen euro van Rexhepi in kaart te hebben gebracht.

Hoewel zowel de Nederlandse als de Belgische politie onderzoek doen naar lokale Albanese netwerken gaat de Italiaanse justitie ervan uit dat het netwerk van voetsoldaten in de Benelux en ook het Zuid-Amerikaanse netwerk van Rexhepi onaangetast is.