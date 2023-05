In Spanbroek ontvoerde man aangetroffen in Beverwijk

Connect on Linked in

De man die vrijdag werd ontvoerd in het Noord-Hollandse dorp Spanbroek is maandagmiddag na diverse meldingen van getuigen aangetroffen in Beverwijk. De politie zegt dat hij eerst medisch onderzocht wordt en daarna verhoord.

Verward

Volgens getuigen maakte de man in Beverwijk een ‘verwarde indruk’ maar is hij ongedeerd. De man werd vanmorgen door mensen gezien in de buurt van station Beverwijk. De politie trof hem daar maandagmiddag aan.

De politie bracht zondag een nieuwe foto van het slachtoffer naar buiten vanwege ernstige zorgen over zijn gezondheid.

Twee arrestaties

Het slachtoffer werd vrijdag rond 14.20 ontvoerd in een auto vanaf de Herenweg in Spanbroek. Vrijdagnacht zijn in Heerhugowaard twee mannen aangehouden voor mogelijke betrokkenheid. Wat hun rol precies is bij de ontvoering wordt nader onderzocht.

Sokken

Volgens de politie sprak de man de Engelse of Duitse taal en stond hij voordat hij onder dwang werd meegenomen, rond 13.30 op zijn sokken bij het winkelcentrum/bushalte aan de Herenweg in Spanbroek.