‘In Spanje aangehouden verdachte aanslag Peter R. is van Dominicaanse komaf’

De verdachte die in juli in de omgeving van Barcelona is gearresteerd voor zijn betrokkenheid bij de moordaanslag op Peter R. de Vries is een Nederlandse man met roots in de Dominicaanse Republiek. Volgens Spaanse media zou het gaan om G. M. C. (26). Hij is eerder deze maand overgeleverd aan Nederland. M. C. is één van zes verdachten van betrokkenheid bij de aanslag die zijn aangehouden, één van de verdachten is deze week op vrije voeten gekomen.

Goedkope flat

M. C. zou bij de aanslag op 6 juli vorig jaar beelden van de neergeschoten De Vries hebben gemaakt en die hebben verspreid op sociale media, kennelijk om maximale impact van de moord op de samenleving te veroorzaken.

M. C. woonde op de vijfde verdieping in een goedkope flat in de wijk Falguera in Sant Feliu de Llobregat. Een buurvrouw omschrijft hem als een jonge en discrete man die zelden het huis verliet. Hij ging bijna nooit de deur uit en vroeg anderen om zijn boodschappen voor hem te doen of hij bestelde eten thuis.

Deuren

Volgens zijn bejaarde buurvrouw, die er al lang woont, was het flatje eigendom van een bank en al lange tijd gekraakt. Voortdurend werd gewisseld van bewoners. De vrouw stelt dat op zeker moment criminelen de sleutels van de woning moeten hebben gekocht. Een paar dagen nadat enkele krakers waren vertrokken namen begin juni een paar mannen hun intrek in de flat. Zij kregen weer gezelschap van M. C. aan wie ze een kamer onderverhuurden.

De buurvrouw vertrouwde het niet en belde de politie over de nieuwe bewoners. Maar die reageerde niet.

Het vizier

Volgens de krant La Vanguardia had Udyco, een afdeling van de Nationale Politie die zich richt op zware criminaliteit, M. C. toen al in het vizier. Op 5 juli ging een arrestatie eenheid via het dak en het trappenhuis in de flat naar binnen om hem eruit te halen.

De bewoners van het gebouw in Sant Feliu eisen dat de politie de vernielde deuren nog laat opknappen.