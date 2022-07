Nieuwe verdachte in onderzoek moord Peter R. de Vries weer op vrije voeten (UPDATE)

Connect on Linked in

De politie heeft dinsdagavond in Helmond een 27-jarige verdachte aangehouden op verdenking van (indirecte) betrokkenheid bij de moordaanslag op Peter R. de Vries op 6 juli 2021. Het is een man, die geboren is op Curaçao. Volgens het Openbaar Ministerie is hij rond 21.30 aangehouden in een woning. Donderdag is hij na verhoor op vrije voeten gesteld, hij blijft wel verdachte.

Criminele organisatie

Politie en justitie vermoeden dat hij deelgenomen heeft aan een criminele organisatie die tegen betaling geweldsklussen verrichtte op verzoek van opdrachtgevers. Aan de man zijn beperkingen opgelegd. Dat betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat.

Op 4 juli is de vermoede aanstuurder van de moord, Krystian M. (27), gearresteerd in zijn cel. Hij zat daar al vast zat voor een poging tot moord in het Gelderse Zeewolde in oktober 2021.

Spanje

De 26-jarige verdachte die ook op 4 juli 2022 in Spanje was aangehouden blijft langer vastzitten. De raadkamer van de rechtbank te Amsterdam heeft afgelopen maandag zijn gevangenhouding bevolen voor 90 dagen.

Het onderzoek naar de opdrachtgever(s) van en andere betrokkenen bij de moord op De Vries wordt uitgevoerd door de landelijke recherche onder leiding van het landelijk parket van het Openbaar Ministerie. Het onderzoek naar de uitvoerders liep bij de politie Amsterdam. Tegen deze twee is levenslang geëist. Uitspraak in die zaak volgt na de zomer.