‘Inbraak in familiegraf Haagse “godfather” Piet S.’

Het familiegraf van de Haagse crimineel Piet S. is enkele weken terug opengebroken. Volgens het Algemeen Dagblad lijkt het om een goed voorbereide actie te gaan. In een hoekje van de begraafplaats Sint Barbara is het hek opgeknipt, op een plek die buiten het zicht van bewakingscamera’s ligt. Het familiegraf is een gebouwtje met vier deuren. Twee deuren zijn eruit gesloopt.

Of de inbrekers daar wat hebben meegenomen is onbekend.

Het dak van het gebouwtje is van koper. Bovenaan de muur staat in zwarte letters geschreven: ‘Where life begins and love never ends’. Daar onder een beeltenis van een kruis en een neerknielende Jezusfiguur.

De laatste bijzetting was in 2016. Dat was de broer van Piet S. – Jaap S..

Piet S. (66) zit in voorlopige hechtenis sinds september 2020. Hij is de hoofdverdachte in het Taxus-onderzoek naar een criminele organisatie die grootschalige drugshandel zou hebben gepleegd. Belangrijk bewijs is afkomstig uit de door de politie gekraakte chats van EncroChat. Verder heeft de politie politie-infiltranten op leden van de vermeende criminele organisatie afgestuurd.

Openbreken van graven is een misdrijf dat in Nederland nauwelijks voorkomt. Het Algemeen Dagblad schrijft dat in kringen van woonwagenbewoners schending van graven als een grote krenking en belediging wordt opgevat.

In december vorig jaar bracht De Telegraaf het bericht dat Piet S. uitgebreide verklaringen zou hebben afgelegd over zijn rol in de Nederlandse onderwereld. Hij zou onder meer hebben geprobeerd te bemiddelen tussen de partijen in de bloedige vete tussen twee groepen in de Amsterdamse onderwereld.

