Inez Weski: ‘OM bood me aan om kroongetuige te worden’

Het Openbaar Ministerie heeft Inez Weski (69) een voorstel gedaan om kroongetuige dan wel ‘bijzondere informant met gunsten’ te worden, na haar arrestatie in april 2023. Dat schrijft de ex-advocate in haar nieuwe boek ‘Het geluid van de stilte’ dat vrijdag is verschenen.

Twee officieren van justitie zouden haar een jaar geleden tijdens een bezoek in de gevangenis hebben aangeboden om een deal te sluiten. Dat zou zijn gebeurd toen Weski enkele weken in voorarrest zat.

‘Allerlei wollige opties’

In haar boek schrijft Weski over de twee officieren van justitie die haar het voorstel deden: ‘Een van de afdeling die over onder andere kroongetuigen gaat en de ander over de bescherming. Mij worden allerlei wollige opties en verhulde toezeggingen voorgeschoteld, kennelijk in de sfeer van het worden van kroongetuige of hoe dan ook van het geven van informatie. Men kan wat voor mij betekenen, ik zou naar het buitenland kunnen. Ik hoor het aan en hoor het aan en vraag wat nu precies bedoeld wordt.’

Weski zegt dat ze het aanbod direct weigert. In een interview met NRC noemt ze het gesprek met de twee officieren van justitie ‘het eigenaardigste’ wat ze tijdens haar detentie heeft meegemaakt. Ze heeft het gesprek ‘na een kwartiertje’ beëindigd.

Justitie wil niet reageren op de uitspraken van Weski, omdat ze verdachte is in een lopend strafrechtelijk onderzoek.

Verdenking

Inez Weski is sinds juli 2023 geen advocaat meer. Ze wordt door justitie verdacht van deelname aan een criminele organisatie die gericht is op internationale drugshandel en witwassen. Ook verdenkt het Openbaar Ministerie haar van het doorspelen van informatie van haar ex-cliënt Ridouan Taghi vanuit de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught, naar de buitenwereld.

Weski werd vrijgelaten na enkele weken in voorarrest te hebben gezeten. Ze is inmiddels in afwachting van haar proces.