Intensieve bewaking in Rotterdamse straat waar explosies plaatsvonden

Een straat waar eerder in Rotterdam vier explosies binnen korte tijd plaatsvonden, wordt door de politie inmiddels permanent bewaakt. Intussen is al ruim twee weken geen nieuwe aanslag gepleegd. Wel gaat de inzet ten kostte van andere politiewerk in de wijken.

Doelwit

Meerdere agenten en marechaussees houden ’s nachts de wacht in de Rotterdamse Crooswijkseweg, meldt RTV Rijnmond. Aan het begin en het einde van de straat staan tussen 00.00 en 06.00 permanent politieauto’s met draaiende motor, met daarin twee politiemensen per voertuig. Ook rijden er herkenbare en onherkenbare politieauto’s door de straat en is er een mobiele bewakingscamera geplaatst voor de toko die tot vier keer toe het doelwit was.

De laatste explosie in de straat was op 30 april, dat is 17 dagen geleden. Ook dat was voor de bewuste toko. Ook werd een aanslag al een keer voorkomen, omdat er melding werd gemaakt van twee personen die zich verdacht gedroegen in de buurt van de toko. Daar werd ook een fles met een vloeistof gevonden.

In april werden wel al vier aanhoudingen verricht, in verband met deze zaak.

Roosters

De extra inzet heeft wel gevolgen voor de roosters van de politie en de meldingen die binnenkomen. Het kan betekenen dat een agent een keer niet naar een burenruzie of winkeldiefstal kan rijden, aldus de regionale omroep.