Inval bij (ex-)wapenhandelaar Jan B.

De politie heeft dinsdagmorgen de veroordeelde Brabantse wapenhandelaar Jan B. aangehouden in zijn huis in Hulten. Er volgde een doorzoeking van het terrein.De reden van de aanhouding is onbekend. Volgens de politie wordt dat in belang van het onderzoek pas later bekend gemaakt.

De inval begon om 04.45 en de doorzoeking zal nog de hele dag duren. Waarschijnlijk zoeken agenten naar de aanwezigheid van verborgen ruimtes.

B. is 2017 veroordeeld tot vijf jaar en zeven maanden een celstraf voor wapenhandel. De rechtbank zag een verband met wapens die zijn gebruikt bij de dubbele moord in de Staatsliedenbuurt in Amsterdam in 2012.

Ook kreeg hij twee jaar cel voor wegmaken van het lichaam van voormalig No Surrender-lid Freddy Janssen. In hoger beroep kreeg hij vrijspraak. Voor het bedreigen van de voormalige burgemeester Jan Boelhouwer van de gemeente Gilze en Rijen werd hij veroordeeld tot een voorwaardelijke straf.