‘Inval in Rotterdamse woontoren in klopjacht op Vuong’

Connect on Linked in

In de klopjacht op de 49-jarige Minh Nghia Vuong heeft een arrestatieteam maandagavond een inval gedaan in een woontoren aan de Pegasusweg in Rotterdam-Alexander. Vuong is voortvluchtig sinds hij, volgens de politie, op 21 januari bij een winkelcentrum in Zwijndrecht zijn voormalige schoonmoeder doodschoot en zijn ex-vriendin levensgevaarlijk verwondde. Bij de inval werd geen resultaat geboekt.

De voor onder meer grootschalige cocaïnehandel veroordeelde Hassan M. (41) had in die woontoren een appartement. M. was volgens de Amsterdamse rechtbank de rechterhand van Roger “Piet Costa” P. die is veroordeeld als leider van de criminele drugsorganisatie. In welk appartement de politie binnenviel is niet bekend.

De Telegraaf legt een verband met het appartement van M. en schrijft over de mogelijkheid dat Vuoung hulp zou hebben gekregen van mensen van de criminele organisatie van Piet Costa. De advocaat van Hassan M. spreekt van een onzinverhaal, ‘mijn cliënt zit in detentie.’

Vorige week woensdag vond de politie de derde vluchtauto die Vuong zou hebben gebruikt bij zijn vlucht.

Zie ook:

‘Rechterhand Piet Costa ontsnapte aan liquidatie’ (UPDATE)