‘Rechterhand Piet Costa ontsnapte aan liquidatie’

Een van de mannen die samen met Roger “Piet Costa” P. tot jarenlange celstraf is veroordeeld voor grootschalige import van cocaïne en voorbereiden van zware geweldsmisdrijven met “martelcontainers” ontsnapte in het voorjaar van 2020 aan een liquidatie. Hassan “Brede” M. (42) wist zich te onttrekken aan twee “spotters” die in een auto achter hem aantreden.

Belangrijke rol

Tegen Amsterdammer Mouad K., die volgens het Openbaar Ministerie een belangrijke rol had in het plan om M. te laten liquideren, eiste het Openbaar Ministerie dinsdag voor de rechtbank in Rotterdam vijftien jaar cel, zo schrijft het Algemeen Dagblad.

Het Openbaar Ministerie denkt het de moordplan voortkwam uit de scheuring binnen de groep van Roger P.. Een voormalige partner van hem zou geld hebben gestolen en naar Dubai zijn gevlucht. Op 10 mei 2020 is Ibrahim “Ibo” Azaim (25) door onbekenden doodgeschoten. P. beschouwde Azaim als een soort pleegzoon.

Schiebroek

In de nacht van 14 op 15 juni 2020 zijn twee mannen bij het huis van M. in de Rotterdamse wijk Schiebroek om een peilbaken onder M.’s auto te controleren. Op dat moment komt M. in een andere auto aanrijden. Hij ziet de spotters en rijdt weg. De spotters rijden achter hem aan. M. denkt dat hij in levensgevaar is.

De centralist van 112 gelooft M. niet als hij zegt dat er een aanslag op hem wordt uitgevoerd en verbreekt de verbinding. M. weet de spotters kwijt te raken, die overigens geen vuurwapen bij zich hebben.

Gaan pitten

De recherche komt dit allemaal te weten uit informatie van berichten uit pgp-telefoons.

In Amsterdam-Nieuw-West belde een getuige de politie omdat er mensen telefoons ergens in het water gooien. De informatie uit die telefoons, die de politie opdregt, leidt naar berichten uit pgp-telefoons over het liquidatieplan op M..

De politie leest terug hoe de groep teleurgesteld was over het mislukken van de controle van het peilbaken: hij had ‘deze week moeten gaan pitten pfff’. Voor de liquidatie van M. was een ‘headshot’ nodig omdat het doelwit een kogelwerend vest droeg.

Club Blu

De verdachte die nu terechtstaat is Amsterdammer Mouad K. (31). Het Openbaar Ministerie denkt dat hij de gebruiker van een gevonden cryptotelefoon was.

Guy Weski, is de advocaat van K.. Hij zegt dat de belastende chatberichten niet aan zijn cliënt gekoppeld kunnen worden, en dat hij dus moet worden vrijgesproken.

K. staat overigens ook terecht voor de smokkel van 921 kilo cocaïne en vuurwapenbezit. Hij is eerder veroordeeld voor een schietpartij in 2017, bij Club Blu, de inmiddels gesloten Rotterdamse nachtclub langs de A20.