Italiaanse politie vindt wapenarsenaal drugsbaron Imperiale

De Italiaanse politie heeft in Napels een wapenarsenaal in beslag genomen, dat volgens haar toe behoort aan drugsbaron Raffael Imperiale, die vorig jaar is aangehouden.

Pistolen

De politie vond in totaal 53 pistolen, geweren en mitrailleurs, in plastic gewikkeld onder een betonnen garagevloer in een voorstad van Napels. Daarnaast trof ze ook drie Kalashnikovs en drie scherpschuttergeweren op statieven aan. En kogelwerende vesten met opschriften als ‘Polizia’ en ‘Guardia die Finanza’ (de Italiaanse financiele politie). Dit meldt RTL Nieuws donderdagmiddag.

Spijt

De verzameling wapens behoort volgens de Italiaanse politie toe aan Raffaele Imperiale, die in december vorig jaar een overeenkomst met justitie heeft gesloten, en is gaan verklaren over zijn criminele activiteiten. Hij werd in augustus 2021 aangehouden in Dubai en is na zijn uitlevering gebruik gaan maken van de spijtoptantenregeling.

Imperiale heeft jarenlang drugslijnen gerund tussen Nederland en Italië, waarbij zending van 100 tot 150 kilo naar het zuiden werden gedistribueerd. Volgens de Italiaanse justitie heeft hij daarbij zaken gedaan met de oudste zoon van Ridouan Taghi.

Imperiale had volgens de Amerikaanse Drug Enforcement Administration (DEA) naast Ridouan Taghi ook banden met Richard ‘Rico de Chileen’ R., Bosniër Edin G., en de Ierse misdaadfamilie Kinahan.