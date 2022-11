Kinahans nog op verlanglijst van de internationale opsporing

Connect on Linked in

In de grote Europol-actie tegen een cocaïnekartel dat goed zou zijn voor een derde van omzet in de Europese handel ontbreken de namen van verdachten uit de groep van de Ierse Kinahans. Uit documenten van de politie waar Crimesite eerder over publiceerde blijkt dat de Amerikaanse Drug Enforcement Administration (DEA) deze Ieren al lang geleden in verband bracht met de nu aangehouden verdachten. De Bosnische Nederlander Edin G. zou in relatie staan met Ridouan Taghi, Italiaan Raffaele Imperiale en de Ierse Kinahans. De DEA observeerde in 2017 de gasten op de bruiloft van Daniel Kinahan in de Burj al Arab in Dubai.

‘Kazachstan’

De internationale opsporing heeft de Ierse familieclan zwaar op de korrel. In september van dit jaar werd in Spanje een man gearresteerd die voor 200 miljoen zou hebben witgewassen, onder meer via een wodka-merk, die financiële klussen voor de Kinahan-familie zou hebben gedaan. In mei arresteerde Spaanse Nationale Politie John Morrissey, die als geweldsman van de clan te boek staat.

Het Office of Foreign Assets Control (OFAC) van het ministerie van Financiën in de Verenigde Staten startte in april een jacht op het vermogen van de Kinahan-clan. Er staat in de Verenigde Staten een beloning uit op de arrestatie van Daniel, Christopher en Christopher jr. van 5 miljoen dollar per persoon.

Daniel Kinahan profileerde zich in Dubai als box-promotor. Hij bezit in de Emiraten een serie bedrijven. Door geheimhouding kunnen buitenlandse autoriteiten geen toegang kunnen krijgen tot gegevens over vermogen en registraties in de VAE.

Wat betreft de plaats waar de Kinahans zich nu zouden verschuilen draait het geruchtencircuit op volle toeren. Eén van de hardnekkige geruchten is dat de familie een deal zou hebben gesloten met de heersers in Kazachstan.

Hoesni A.

Eén van de gearresteerde personen in de golf van aanhoudingen in de Verenigde Arabische Emiraten is Hoesni A. (41), een man die wordt gezocht door Belgische federale politie. Hij geldt als één van de grote drugscriminelen in Antwerpen, aldus de Gazet van Antwerpen. Deze zomer nam de politie bij mensen uit zijn groep zo’n 1 miljoen euro in beslag.

Franse verdachten

In coördinatie met Europol waren er tussen 8 en 19 november door heel Europa en in de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) invallen die zich richten op een netwerk van grootschalige handelaren in cocaïne. Europol schat dat dit netwerk verantwoordelijk is voor ongeveer één derde van de Europese cocaïnehandel.

Er zijn twee Nederlanders gearresteerd. Edin G. heeft tevens de Bosnische nationaliteit. Zohair B. heeft ook de Marokkaanse nationaliteit. In Frankrijk zijn zes verdachten opgepakt en er zijn in verband daarmee ook twee Belgen aangehouden. Volgens de Gazet zou deze Frans-Belgische groep minstens 2 ton cocaïne hebben ingevoerd. Ook wordt de groep verantwoordelijk gehouden voor de ontvoering van een Belg die gelinkt wordt aan een rip van cocaïne uit een loods in de Antwerpse haven.

In Dubai zouden twee belangrijke Franse verdachten zijn gearresteerd.

Veel van het bewijs is is afkomstig uit door de politie gekraakte chats van Sky ECC.

Sportpaleis

Hoesni A. is in Dubai samen met Antwerpenaar Bouarfa R. gearresteerd. Dat gebeurde al eind oktober omdat zij werden verdacht van oplichting van een lokale autohandel.

In België zijn de voorbije maanden minstens tien verdachten gearresteerd tijdens 21 huiszoekingen in Antwerpen, Borgerhout, Deurne, Kapellen, Mortsel, Oud-Turnhout, Turnhout, Waasmunster en Wilrijk. Er werden vier personen van Noord-Afrikaanse origine gearresteerd, waarvan er uiteindelijk drie (32, 37 en 39 jaar) werden aangehouden.

Doelwit was onder meer de familie van de gezochte Hoesni A.. Volgens het parket heeft zijn groep een crimineel vermogen vergaard van 15 miljoen euro.

A. groeide op in de buurt van het Sportpaleis in Antwerpen waar zijn familie een café uitbaatte en van waaruit ook werd gedeald. Hoesni A. zou zeker al sinds 2013 bezig zijn geweest met cocaïnehandel.

België vraagt de Emiraten om uitlevering. Andere belangrijke drugsverdachten zoals Nordin El H. en Farhan B. zijn op vrije voeten in Dubaï. Belgische verzoeken om hen uit te leveren werden genegeerd.