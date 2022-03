Jah Cure: zes jaar cel voor steekpartij op Dam

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Dancehall-artiest Jah Cure (echte naam Siccature A., 45) krijgt van de rechtbank in Amsterdam zes jaar cel voor poging tot doodslag omdat hij in oktober op de Dam concertpromotor Nicardo “Papa” Blake heeft neergestoken.

Het slachtoffer liep daarbij onder meer een maagperforatie op. De twee hadden een ruzie over geld dat de artiest van de promotor tegoed meende te hebben. De dag ervoor had Jah Cure opgetreden in de Melkweg.

De rechtbank neemt in het bewijs mee dat A. voorafgaand aan de steekpartij dreigende berichten op de voicemail van het slachtoffer heeft ingesproken.

De rechtbank gaat er niet vanuit dat A. een vooropgezet plan had om Blake te doden, en oordeelt dat er sprake was van poging doodslag en niet van poging moord. De eis (acht jaar) was dan ook ook hoger dan de opgelegde straf.

Slachtoffer en dader kennen elkaar al langer en hebben vaker onenigheid gehad over geld, en het kwam ook al eerder tot gewelddadige confrontaties.