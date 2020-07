Jaliscokartel provoceert met video zwaarbewapend leger (VIDEO)

Connect on Linked in

De Mexicaanse overheid is in verlegenheid gebracht door een video van het machtigste drugskartel in het land. Het beruchte Jaliscokartel provoceert op de beelden met een tot de tanden toe bewapende paramilitaire organisatie. De video toont aan dat het drugskartel zich onaantastbaar waant.

Het gaat om een zwaarbewapende militie van het Nieuwe Generatie Jaliscokartel, het machtigste drugskartel van Mexico. Op de beelden zijn ongeveer 70 zwaarbewapende mannen in gevechtskleding te zien die poseren met machinegeweren, helmen en kogelvrije vesten voor een rij militaire pick up-trucks. De troepen scanderen de naam ‘El Mencho’, bijnaam van hun leider Nemesio Oseguera Cervantes, die vrijdag 54 jaar werd.

Sinds enkele jaren heeft het zeer gewelddadige Jaliscokartel de macht overgenomen van het Sinaloakartel van de in 2016 opgepakte drugsbaron Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Duizenden zwaarbewapende aanhangers

Het Jaliscokartel opereert als een paramilitaire organisatie vanuit de stad Guadalajara en gaat confrontaties met de veiligheidstroepen niet uit de weg. Het kartel heeft duizenden loyale zwaarbewapende aanhangers. De afgelopen jaren hebben het Mexicaanse leger en politie verschillende malen geprobeerd het netwerk binnen te dringen en El Mencho op te pakken, maar ze stuitten telkens op de zwaarbewapende milities.

Aanslag

In 2015 schoten de drugsmilities zelfs een legerhelikopter uit de lucht met een raketwerper tijdens een militaire operatie van de regering. Vorige maand overleefde een top-ambtenaar van het Openbaar Ministerie van Mexico-Stad ternauwernood een aanslag van een moordcommando van het kartel.

Tientallen drugsroutes

Het Jaliscokartel greep de macht na de arrestatie van “El Chapo” en heeft wereldwijd tientallen drugsroutes in de Verenigde Staten, Azië en Europa. Het kartel is vooral gespecialiseerd in de productie en handel in cocaïne en crystal meth. De omzet wordt geschat op 50 miljard dollar. Begin 2020 werden nog honderden vermeende leden van het Jaliscokartel opgepakt.

El Mencho wordt gezien als de meest gevaarlijke en machtigste kartelbaas ter wereld. Hij staat in de top van meest gezochte criminelen in de VS. Op zijn hoofd staat een prijs van 10 miljoen dollar.