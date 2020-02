Video toont El Chapo net na zijn arrestatie (VIDEO)

Connect on Linked in

Er is een video opgedoken die beelden toont van Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera die zijn gemaakt direct na zijn arrestatie in Mexico in 2016.



Een ambtenaar neemt vingerafdrukken en legt zijn personalia vast, na zijn aanhouding in de kustplaats Los Mochis in de deelstaat Sinaloa. El Chapo wist twee keer uit een Mexicaanse gevangenis te ontsnappen. Deze keer werd hij uitgeleverd naar de Verenigde Staten. Hij is daar veroordeeld tot levenslang voor moorden en drugshandel en verblijft in een zeer goed beveiligde inrichting in Colorado.

Zijn dochter trad onlangs in het huwelijk. Een Mexicaanse oud-minister die hij op de loonlijst had is in de Verenigde Staten recent kroongetuige geworden.

La Tuna is de naam van de boerderij en het landgoed waar hij woonde.