Jan Plas: aartsvader kickboksen verstrikt in de misdaad

Jan Plas introduceerde het kickboksen in Nederland, maar raakte verzeild in de georganiseerde misdaad. Dit terwijl vrienden en familie bij de politie in Amsterdam werkten. Hij stierf in 2010.

Hij wordt beschouwd als de aartsvader van het kickboksen in Nederland. In 1978 richtte Jan Plas de befaamde Mejiro Gym op, nadat hij samen met politieman Jan van Looijen (later hoofd van de Criminele Inlichtingendienst) zijn ogen de kost had gegeven in Japan.

Onder leiding van Plas (1945) bracht de Mejiro Gym aan de Lauriersgracht in Amsterdam talloze bekende kickboksers en kampioenen voort; zoals André Brilleman, Rob Kaman, André Mannaart en Ashwin Balrak.

Plas raakte in de jaren tachtig verzeild in de georganiseerde misdaad. Hij deed mee aan de ontvoering van Gijs van Dam jr., zoon van hasjhandelaar Gijs sr. en vriend van Cor van Hout. Ook verrichtte Plas allerlei klusjes voor Johan Verhoek, alias de Hakkelaar. Zo gaat het verhaal dat hij een flat in Montreal, Canada bewaakte die volgestouwd was met maar liefst 60 miljoen aan cash. Het waren de hoogtijdagen van de wereldwijde hasjhandel, waarin Nederland een centrale rol speelde.

In 2008 werd Plas opgepakt voor betrokkenheid bij voorbereidingshandelingen voor de export van zeer grote hoeveelheden pseudo-efedrine (een peperdure grondstof voor crystal meth) naar Australië. Tegelijkertijd werden ook zijn dochter en schoonzoon, beiden werkzaam bij de politie Amsterdam, aangehouden. Ze werden verdacht van fraude, valsheid in geschrifte en oplichting. Later werd Jan Plas ook nog verdacht van witwassen.

In 2010 stierf de man die het kickboksen groot maakte in Nederland in een cel. Volgens de berichten pleegde hij zelfmoord in zijn gevangeniscel, op 65-jarige leeftijd.

