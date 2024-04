‘Jaouad W. voor de rechter voor verdenking betrokkenheid bij moorden’

Connect on Linked in

Jaouad W. staat in mei voor het eerst voor de rechter in een groot nieuw liquidatieonderzoek. Dat is op verdenking van betrokkenheid bij vijf onderwereldmoorden. In deze zaak zouden wel eens meer aanhoudingen kunnen volgen, schrijft AD.nl woensdag.

Lucifer

Onder meer de moord op Jaap Zillig en Piet Vos, in december 2011, maken onderdeel uit van het onderzoek ‘Lucifer’, naar vijf onopgeloste onderwereldmoorden, schrijft de krant op haar website. De zaak is onder meer gebaseerd op nieuwe informatie die bij de recherche is binnengekomen door onder andere cryptocommunicatie. ‘Ontsleutelde chatberichten hebben de recherche verder op het spoor van Jaouad W. gezet.’

Spotter

Hij kwam in januari 2014 al in beeld als mogelijke verdachte van de moord op Mohammed Alarasi. Toen was een Peugeot 508 waarin W. eerder was aangehouden in de buurt van deze liquidatie gezien als mogelijke betrokkene bij de aanslag. Ook een in de Peugeot gevonden gps-volgsysteem was toen actief. Dit zou allemaal terug te brengen zijn tot de bewegingen van Jaouad ‘Joey‘ W. rond die datum.

De informatie in een gevonden TomTom in W.’s huis wijst erop dat hij betrokken zou zijn geweest bij een observatie van de Amersfoortse crimineel Samir Jabli, en de aanslag op Alarasi. Maar ook naar de moord op fruithandelaar Rinus Moerer in 2014. Jabil stief later dat jaar ook door kogels.

Boekje

Bij doorzoekingen om de zaak Koper, rond een wapenopslag van Ridouan Taghi in Nieuwegein, wordt bij een verdachte een notitieboekje gevonden, met daarin aantekeningen van uitbetalingen, waarin de woorden ‘hitter’ en ‘spotter’ worden gebruikt, rond data van liquidaties. Jaouad W. was ook een van de verdachten in het onderzoek Koper, waarin het notitieboekje werd gevonden.

In het proces Koper konden de huidige verdenkingen niet hard worden gemaakt. Jaouad W. kreeg wel een jarenlange celstraf. Hij zou in februari van dit jaar vrij zijn gekomen.

De advocaten van W., Max den Blanken en Lisa Geboers, laten weten dat ‘niets wijst op betrokkenheid bij deze feiten’ van hun client. Nieuw bewijs is wat hen betreft ‘tot nu toe niet verstrekt’.