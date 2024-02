‘Joey W. opgepakt: verdacht van vijf liquidaties’

Connect on Linked in

Dinsdagochtend heeft de politie Midden-Nederland in zijn cel Joey of Jaouad W. aangehouden. W. (44) zat aan het einde van zijn straf in de grote wapenzaak 26Koper. Justitie denkt volgens De Telegraaf dat dat W. betrokken is geweest bij vijf moorden en dat hij deel uitmaakte van een groep huurmoordenaars die werkte voor Ridouan Taghi.

De Schie

W. heeft 13 jaar cel gekregen voor het lidmaatschap van een criminele organisatie die moorden voorbereidde en uitvoerde en voor betrokkenheid bij een grote wapenvondst in Nieuwegein. Hij werd aangehouden in zijn cel in de penitentiaire inrichting De Schie in Rotterdam en overgebracht naar een politiebureau voor verhoor.

W. is een neef van Delano G., die ervan verdacht wordt Peter R. de Vries te hebben doodgeschoten. G. en W. komen allebei uit Tiel.

Samir Jabli

Vorig jaar werd duidelijk dat het Openbaar Ministerie vorderingen ziet in de onderzoeken naar de moorden op Mohammed Alarasi en Samir Jabli in Amersfoort, in 2014. In Opsporing Verzocht werd bekend dat de tipgever die beide moorden weet op te lossen een beloning van 60.000 euro tegemoet kan zien. W. zou hierbij een rol hebben gespeeld.

Ook de moord op Rinus Moerer in 2014 in Steenbergen en die op Gilbert “Rasta” Roemer in 2012 in Nieuwegein staan op het lijstje van de verdenkingen tegen W.

Of W. door de recherche ook in verband wordt gebracht met de dubbele moord in Houten in 2011 op Pieter Vos en Jaap Zillig in Houten is niet helder.

Bad Boys

Joey W. leerde in de jaren negentig Ridouan Taghi en andere verdachten door de Bad Boys, een jeugdbende uit Nieuwegein. Joey W. bekeerde zich tot de islam en noemde zich daarna Jaouad.

In de door de politie leesbaar gemaakte pgp-chats komen berichten voor die W. uitwisselde met Ridouan Taghi, aldus de recherche. Daarin is sprake van mensen ‘laten slapen’ en ’heads’ (schutters). Taghi wordt door justitie gezien als de man die de groep rond Joey W. aanstuurde.