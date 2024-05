Jarenlange celstraffen voor witwassen tientallen miljoenen euro’s

Connect on Linked in

De rechtbank in Den Bosch heeft maandag een 61-jarige man uit Amsterdam veroordeeld tot 6 jaar en 8 maanden celstraf en een geldboete van 30.000 euro. Hij stuurde samen met medeverdachte Thanas B. (52) een criminele organisatie aan die zich maandenlang bezighield met het witwassen van in totaal tientallen miljoenen euro’s. Ook zes geldkoeriers krijgen een celstraf, een 51-jarige vrouw is vrijgesproken van betrokkenheid.

‘Kantoor Den Haag’

De politie kwam via Amerikaanse opsporingsautoriteiten op het spoor van de groepering die zich sinds juni 2020 vanaf locaties in Nieuw-Vennep (kantoor Amsterdam) en Wateringen (kantoor Den Haag) bezighield met de inname en verdeling van zeer grote hoeveelheden crimineel geld. De politie doorzocht in februari 2021 de loods van het kantoor Den Haag en trof daar verborgen ruimtes, elastiekjes, big shoppers en een geldtelmachine aan.

‘Kantoor Amsterdam’

In maart 2021 werd in de loods van het kantoor Amsterdam een verborgen ruimte gevonden met een geldtelmachine, een geldbedrag van zo’n 1,3 miljoen euro, elastiekjes en memo’s van bedragen die waren klaargemaakt of moesten worden klaargemaakt.

Versleutelde chatdiensten

De 61-jarige man uit Amsterdam had volgens het Openbaar Ministerie een leidinggevende rol en stond in nauw contact met de 52-jarige Griekse Albanees Thanas B., die in juni 2023 door de Griekse politie werd opgepakt op verzoek van de Nederlandse autoriteiten. De twee communiceerden zowel via ANOM als Sky ECC over de balansen en de te betalen commissies en waren dagelijks bezig met het ondergrondse bankieren. Ze maakten gebruik van diensten van anderen, zoals een boekhouder, een 51-jarige vrouw uit Amsterdam.

Geldkoeriers

De overige verdachten fungeerden voornamelijk als geldkoeriers. Zij ontvingen opdrachten met ontmoetingslocaties, identificatiecodes en tijdstippen. Vervolgens voerden zij deze opdrachten uit. Aan het einde van de dag stuurden de koeriers een dagbalans door naar de leiders. Het ging om bedragen van duizenden tot miljoenen euro’s.

Celstraffen

De 61-jarige Amsterdammer is maandag veroordeeld tot 6 jaar en 8 maanden celstraf en een geldboete van 30.000 euro. Tegen hem was negen jaar cel geëist.

Een 46-jarige man uit Den Haag en een 53-jarige man uit Delft krijgen ieder een celstraf van 47 maanden voor hun rol als geldkoerier. De Hagenaar huurde een loods en maakte daarin een verborgen ruimte. De man uit Delft vervoerde tussen juni 2020 en februari 2021 bijna dagelijks grote geldbedragen.

Een 41-jarige man uit Zoetermeer was ongeveer vier maanden bijna dagelijks actief als geldkoerier. Hij krijgt 41 maanden cel. Een 42-jarige Hagenaar gaat 35 maanden de cel in voor het vervoeren van crimineel geld. Hij was vooral actief tussen juni en september 2020 en werd daarna aanzienlijk minder ingezet als koerier.

Een 26-jarige man uit Woerden trad als ‘nieuwe werknemer’ op voor het kantoor Amsterdam en vervoerde bijna dagelijks grote geldbedragen. Hij krijgt 29 maanden cel. Tot slot werd een 28-jarige man uit Mijdrecht een korte periode ingezet als geldkoerier voor het kantoor Amsterdam. Hij krijgt een celstraf van 23 maanden, waarvan 12 maanden voorwaardelijk.

De 51-jarige vrouw die fungeerde als boekhouder is vrijgesproken van betrokkenheid. Het OM eiste onlangs drie jaar cel tegen haar.

‘Ondermijning rechtsorde’

Bij het bepalen van de straffen heeft de rechtbank er rekening mee gehouden dat de verdachten zich op grote en professionele schaal bezighielden met ondergronds bankieren.

‘Daarmee voorzagen zij in de behoefte van criminele organisaties om buiten het zicht van de overheid zaken te doen en criminele transacties uit te voeren. Gelet op de omvang van de witgewassen bedragen, kan het niet anders dan dat de betrokkenen zich bezighielden met ernstige vormen van georganiseerde criminaliteit. De verdachten droegen met dit alles bij aan een ernstige ondermijning van de rechtsorde.’

Naast de celstraffen voor de verdachten, bepaalt de rechtbank dat zij de inbeslaggenomen 1,3 miljoen euro aan contanten niet meer terugkrijgen.

Griekse verdachte

Thanas B. staat in een aparte zaak terecht, maar werd in maart wel in de rechtszaal gehoord als getuige in de zaak van zijn vermoedelijke medewerkers. Hij beriep zich op zijn zwijgrecht, net als de 61-jarige Amsterdammer.