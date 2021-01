Jesse: ‘Holleeder zat niet achter moord Van Hout’

Connect on Linked in

Voor het Amsterdamse gerechtshof heeft de tot levenslang veroordeelde getuige Jesse R. (52) maandag gezegd dat naar zijn weten Willem Holleeder niet achter de moord zat op Cor van Hout (24 januari 2003, Amstelveen). R. zei dat ene “Jantje” de schutter zou zijn geweest.

Mieremet

R. (52) was aanwezig in de extra beveiligde rechtszaal op Schiphol waar het hoger beroep in de zaak van de tot levenslang veroordeelde Holleeder dient. De schutter zou aan R. hebben laten weten dat John Mieremet de opdrachtgever is geweest. Jantje zou schulden hebben gehad bij Mieremet en daarom de opdracht hebben uitgevoerd.

Sjaak B. (50) is ook in verband gebracht met de moord op Van Hout. Getuige Astrid Holleeder vertelde te hebben gehoord dat hij de schutter was geweest. Zelf heeft B. gezegd dat twee Joegoslaven het in opdracht van Mieremet hebben gedaan.

R. is zelf veroordeeld tot levenslang in het liquidatieproces Passage, ook voor moorden waarvan Holleeder de opdrachtgever zou zijn geweest.

Power

Volgens de verslaggever van Het Parool kon R. geen namen van – levende- mensen noemen die zijn verhaal onder ede zouden kunnen bevestigen. R. zei te handelen vanuit een principe: ‘of ik spreek de waarheid, of ik zwijg.’

Kroongetuige Peter La Serpe heeft verklaard van R. te hebben gehoord dat die zelf de opdracht had gekregen om Van Hout te doden. Ook zou R. hebben gezegd dat hij ‘de power van Holleeder’ achter zich had staan.

R. heeft dit maandag ontkend.

Vandaag hoort het gerechtshof twee getuigen, over onder meer de in 2011 door onbekenden doodgeschoten Stanley Hillis. In maart gaat de behandeling van het hoger beroep dan weer verder.