Jeugddetentie voor bijna fatale steekpartij in drillrapscene

De Haagse kinderrechter heeft donderdag drie verdachten van 16 tot 18 jaar veroordeeld tot 400 dagen jeugddetentie voor hun betrokkenheid bij een steekpartij in de Thijssestraat in Den Haag op 6 mei 2021. Daarbij raakte een 14-jarige jongen zwaargewond door meerdere messteken in zijn rug en oor. De zes verdachten maken deel uit van de Haagse drillrapgroep SK6 (foto), die sinds 2020 een strijd uitvecht met de Delftse drillrapgroep ZQ.

Door Roel Janssen

Tijdens een confrontatie tussen jongeren in de Thijssestraat werd de 14-jarige jongen uit Delft gestoken in onder meer zijn rug en oor. Hij raakte levensgevaarlijk gewond en overleefde het incident door snel en adequaat ingrijpen van omstanders en hulpverleners. Volgens de rechtbank ligt de achtergrond van de confrontatie in een conflict tussen rivaliserende jeugdbendes, die elkaar uitdagen om te vechten.

Doodgestoken

De zevende destijds 17-jarige verdachte, Myron Ampofo, werd later diezelfde avond doodgestoken op de Rijswijkseweg in Den Haag. Het OM denk dat vrienden van de 14-jarige jongen vanuit Delft naar Den Haag reisden om wraak te nemen voor de steekpartij van ruim een uur eerder en vervolgens Myron Ampofo doodstaken.

Poging doodslag

Het destijds 14-jarige slachtoffer uit Delft wilde geen aangifte doen bij de politie en alle verdachten hebben hun betrokkenheid bij de steekpartij ontkend of gezwegen. De rechtbank acht in vier van de vijf zaken het medeplegen van poging doodslag bewezen, met name omdat de verdachten allen weet hadden van de afspraak, zij (grote) messen meebrachten, als groep bij elkaar zijn gebleven en het slachtoffer gezamenlijk hebben ingesloten en aangevallen.

Camerabeelden

Ook staat een groot deel van de aanloop van de confrontatie op camerabeelden. De daadwerkelijke steekpartij niet, maar uit getuigenverklaringen blijkt dat het slachtoffer in het nauw werd gedreven en dat er meerdere machetes zijn gezien. Op camerabeelden van na de steekpartij zijn de meeste verdachten ook rennend te zien met messen.

Daarnaast zijn er foto’s en video’s aangetroffen op de telefoon van een verdachte, waarop onder meer medeverdachten kort voor de confrontatie te zien zijn met messen. Volgens de rechtbank blijkt uit het dossier dat beide groepen zich met meerdere messen hadden bewapend en dat deze later ook (deels) zijn teruggevonden op vluchtroutes. Wie het slachtoffer hebben gestoken, blijft onduidelijk.

Jeugddetentie

Drie verdachten van 16 tot 18 jaar zijn veroordeeld tot 400 dagen jeugddetentie voor hun betrokkenheid bij de steekpartij. Twee van hen zijn verder veroordeeld wegens schuldwitwassen en het medeplegen van een woninginbraak. Ook legde de rechtbank werkstraffen van 150 en 180 uur op. Een vierde verdachte kreeg de PIJ-maatregel (jeugddetentie met intensieve begeleiding) opgelegd. Een vijfde verdachte werd vrijgesproken. Een zesde verdachte moet later voorkomen.

Drillrapvete

Het 14-jarige slachtoffer was gelieerd aan de Delftse drillrapgroep ZQ. Hun rivalen zijn drillrapgroep SK6 uit het Haagse Schipperskwartier. Tussen beide groepen hebben inmiddels meerdere geweldsincidenten plaatsgevonden, waaronder een schietpartij bij een school in Zoetermeer, waarbij een 17-jarige jongen uit Delft gewond raakte.