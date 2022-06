Tiener in zijn hoofd geschoten door drillrap-vete

Connect on Linked in

De jongen (17) die zwaargewond in een ziekenhuis ligt nadat hij deze week in zijn gezicht werd geschoten was al enige tijd een van de hoofdrolspelers in een gewelddadige ruzie tussen twee groepen jongeren, zo schrijft het Algemeen Dagblad. Ze dragen de kleuren blauw en rood, kennelijk net zoals de straatbendes Crips en Bloods. De ene groep komt uit Delft en de andere uit het Schipperskwartier in Den Haag.

(beeld uit archief)

Myron

ZQ (rode kleuren) stamt uit Delft. SK6 (blauwe kleuren) uit Den Haag. De strijd tussen SK6 en ZQ begon in 2020. Eén van de incidenten uit de reeks was het doodsteken van Myron (17) in mei vorig jaar op de Rijswijkseweg in Den Haag, een revanche voor een steekpartij eerder die dag.

De jongen die deze week is beschoten zou in 2020 een SK6-lid in zijn been hebben gestoken. In november 2020 is hij in Den Haag achtervolgd en geschopt. Ook is hij in een tram klemgezet en bedreigd. Beelden van die achtervolgingen hebben op YouTube gestaan.

Kapmessen

In december van 2021 was er een vechtpartij met kapmessen in winkelcentrum De Hoven in Delft waarbij hij betrokken was en een steekwond in zijn pols opliep. Naderhand schepte hij erover op in een video. In die zaak zijn inmiddels, net als de zaak van Myron, enkele jongens veroordeeld.

In het politieonderzoek heeft de jongen die nu slachtoffer is in Zoetermeer overigens een verklaring afgelegd, een extra reden om op hem te jagen, omdat praten met de politie uit den boze is in de cultuur van deze jongeren. De verklaring zou overigens geen namen of andere belangrijke informatie bevatten.

Een 17- en een 18-jarige Hagenaar zitten vast als verdachten voor de Zoetermeerse schietpartij.

