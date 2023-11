‘Justitie onderzoekt onopgeloste liquidaties 26Koper tussen 2011-2014’

Connect on Linked in

De politie en het Openbaar Ministerie onderzoeken of leden uit de “26Koper”-groep te linken zijn aan een reeks onopgeloste moorden tussen 2011 en 2014 in de regio Utrecht. Dat schrijft De Telegraaf.

(Beeld: de 68-jarige Rinus Moerer werd in 2014 doodgeschoten in Steenbergen)

In de strafzaak 26Koper over de vondst van een wapenarsenaal in Nieuwegein, en een groep verdachten die geweldsmisdrijven aan het voorbereiden was, werden in 2016 en 2017 leden van de groep veroordeeld tot 14,5 jaar cel. Volgens justitie hield de groep zich bezig met het voorbereiden van liquidaties in opdracht van onder anderen Ridouan Taghi.

Onopgeloste liquidaties

Nu enkele hoofdrolspelers in het onderzoek 26Koper binnenkort vrijkomen of al vrij zijn, heeft de recherche op basis van nieuwe aanwijzingen en bewijzen het onderzoek naar moorden in de periode vóór het 26Koper-proces heropend. Het onderzoek richt zich met name op liquidaties die speelden tussen 2011 en 2014 in de regio Utrecht. Het gaat dan om de dubbele moord op Pieter Vos en Jaap Zillig in Houten (2011), en de moorden op Gilbert “Rasta” Roemer in Nieuwegein (2013) en Rinus Moerer in Steenbergen (2014).

Amersfoortse moorden

Vorige week werd al bekend dat de politie Midden-Nederland het onderzoek naar de moorden op Mohammed Alarasi (22) en Samir Jabli (38) in Amersfoort heropent. Er is nieuwe informatie beschikbaar uit versleutelde telefoons die de politie leesbaar heeft gemaakt. In Opsporing Verzocht werd bekend dat de tipgever die beide moorden weet op te lossen een beloning van 60.000 euro tegemoet kan zien.

Kroongetuige in het Marengo-proces Nabil B. noemde Ridouan Taghi als opdrachtgever voor die twee moorden. In augustus 2020 maakte het Openbaar Ministerie bekend dat Taghi niet zou worden vervolgd voor de Amersfoortse liquidaties, terwijl ze dat eerst wel van plan was.

Jaouad W.

De politie houdt er rekening mee dat beide slachtoffers door dezelfde dadergroep om het leven zijn gebracht. Leden van die dadergroep worden ook in verband gebracht met andere liquidaties gepleegd tussen 2011 en 2014. De Telegraaf koppelt de dadergroep aan het onderzoek 26Koper en noemt in dat verband ook de naam Jaouad “Joey” W., die in 2024 vrij komt. In hoger beroep werd W. in 2019 veroordeeld tot dertien jaar cel vanwege het voorbereiden van liquidaties en het deelnemen en leidinggeven aan een criminele organisatie.

W. is een volle neef van Delano G., die ervan verdacht wordt Peter R. de Vries te hebben doodgeschoten. G. en W. komen allebei uit Tiel.