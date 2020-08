Rapper Bigidagoe: ‘Jullie kunnen me schieten, maar niet breken’

Rapper Bigidagoe (23) heeft maandag in een Instagram-filmpje gereageerd op de beschieting van hemzelf en de woning van zijn moeder in Amsterdam. Met twee pleisters van schotwonden boven zijn navel en rechterbovenbeen, zegt hij gekleed in een badjas: ‘Jullie kunnen me schieten, zwartmaken en doen wat jullie willen, maar jullie kunnen me niet breken.’

In het Instagram-filmpje van bijna twee minuten zegt de dinsdag in de Vechtstraat beschoten Danzel S., alias rapper Bigidagoe met soms overslaande stem:

‘Ja, wat moet ik jullie zeggen jongens? Een ongeluk zit in een klein hoekje. Ik praat het allemaal niet goed, maar zo fout ben ik ook weer niet bezig geweest, snap je? Het is gewoon pure haat. Ik probeer gewoon mijn best te doen in de rapgame en iedereen is het met mee eens: ik ben niet verwikkeld in drugsmodellen. Ik ben gewoon die jongen die muziek maakt. Jullie weten wat ik zoek: ik zoek een fokking miljoen en jullie zoeken problemen met mij. Waarom? Is het omdat ik schijn? Ik kom hier sterker uit. Jullie kunnen me schieten, zwartmaken en doen wat jullie willen, maar jullie kunnen me niet breken.’

Bij de schietpartij in de Rivierenbuurt raakte Bigidagoe zwaargewond aan zijn been. Een dag later werd ook de woning van de moeder van de rapper in Ansterdam-Zuidoost beschoten. Niemand raakte daarbij gewond. Op last van burgemeester Halsema is de woning voor zeker drie maanden gesloten.

Volgens Het Parool is het rond rapcrew Zone 6 (waar Bigidagoe met o.a. rapper JoeyAK deel van uitmaakt) al maanden onrustig. Sleutelspelers zouden aan de internationale cocaïnehandel worden gelinkt. Lees hier een profiel van Bigidagoe.