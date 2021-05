Twee verdachten aangehouden voor vergismoord Beuningen

Print This Post

In het onderzoek naar de vergismoord op de 49-jarige klusjesman Mehmet Kilicsoy zijn dinsdag twee verdachten aangehouden. Het gaat om mannen uit Amsterdam van 20 en 32, die al vastzitten op verdenking van andere strafbare feiten. De twee worden verdacht van betrokkenheid bij de moord. Het Openbaar Ministerie heeft het nieuws pas vrijdagavond naar buiten gebracht.

De twee verdachten zijn vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris van de rechtbank in Arnhem, die hun inbewaringstelling heeft bevolen. De 32-jarige verdachte is ook voorgeleid vanwege een moordpoging in Tienhoven, op 4 juni 2020. Daarbij raakte een man gewond.

Eerder zijn in het onderzoek naar de vergismoord in Beuningen ook al twee verdachten aangehouden. Zij staan op dinsdag 25 mei voor de rechtbank in Arnhem tijdens een pro-formazitting.

De 49-jarige Mehmet Kilicsoy werd op 6 juli 2020 op klaarlichte dag op straat in Beuningen doodgeschoten. De politie gaat uit van een vergissing. Wie het beoogde doelwit was is niet bekend.