Jongen (16) met automatisch vuurwapen aangehouden bij bedreigde woning

Connect on Linked in

De politie heeft zondagnacht een 16-jarige jongen uit Capelle aan den IJssel aangehouden die een tas met een automatisch vuurwapen bij zich had. De verdachte hield zich op vlakbij een bedreigde en gesloten woning aan de Jacques Dutilhweg in Rotterdam.

(Beeld: Media-TV)

Agenten die extra toezicht houden op de bedreigde woning aan de Jacques Dutilhweg zagen daar zondagnacht rond 02.30 een scooter die verdacht rondreed. Toen ze de bestuurder wilden benaderen, ging deze er rennend vandoor. Tijdens de achtervolging gooide de jongen een tas met een vuurwapen weg. De 16-jarige Capellenaar is daarop aangehouden in de Marie van Eijsden Vinkstraat.

In de weggegooide tas bleek een automatisch vuurwapen te zitten. De scooter bleek gestolen en is in beslag is genomen.

‘Verrader’

Na acht gerelateerde incidenten werd zaterdagnacht met een spuitbus de tekst ‘verrader’ en het woord ‘dief’ op de muur bij de woning aan de Jacques Dutilhweg gespoten. De graffiti werd aangebracht ondanks dat er camerabewaking aanwezig is voor het pand.

Eerdere arrestatie

Een nacht eerder was er nog een 14-jarige jongen uit Den Haag aangehouden na een explosie aan de Ravelstraat in Capelle aan den IJssel. Deze explosie houdt volgens de politie vermoedelijk verband met de eerdere incidenten op de Jacques Dutilhweg en de Kerkhoflaan in Rotterdam.

Gewond

De 14-jarige jongen raakte gewond aan zijn been als gevolg van de explosie en moest worden behandeld in het ziekenhuis. Ook had hij diverse brandplekken op zijn lijf. Na een behandeling in het ziekenhuis is de jongen overgebracht naar het politiebureau.

Tips

In het programma Opsporing Verzocht werd afgelopen week al aandacht gevraagd voor de reeks incidenten. En werden beelden getoond van de explosies op de Jacques Dutilhweg en de Ravelstraat in Capelle aan den IJssel. De politie meldt maandag dat er inmiddels enkele tips zijn binnen gekomen, maar dat het onderzoeksteam graag in contact komt met mensen die meer informatie hebben over het onderliggende conflict.