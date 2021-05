Jongen (17) doodgestoken in Den Haag

Connect on Linked in

Bij een steekpartij op de Rijswijkseweg in Den Haag is donderdagavond een 17-jarige jongen overleden. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd. Er is nog niemand aangehouden. De steekpartij vond plaats op bijna dezelfde plek als waar op 21 december 2019 de 20-jarige Bilal Aydin werd doodgestoken. De vijf verdachten in die zaak staan volgende week terecht voor de rechtbank in Den Haag.

De steekpartij vond donderdagavond rond 20.20 plaats op de Rijswijkseweg, vlakbij de kruising met de Goudriaankade. Hulpdiensten hebben het slachtoffer nog gereanimeerd, maar dat was tevergeefs. De politie heeft de hele nacht onderzoek gedaan op de plaats delict.

Volgens Omroep West is het slachtoffer een jongen van Ghanese afkomst.

De steekpartij vond plaats op vrijwel dezelfde locatie als waar anderhalf jaar geleden Bilal Aydin werd doodgestoken. De voetballer bij HVV Laakkwartier werd doodgestoken op de kruising van de Rijswijkseweg en Goudriaankade. Voor die moord staan komende week vijf verdachten terecht. De plaatselijke drillrapcrew SK6 wordt verantwoordelijk gehouden voor de moord. Of er een mogelijk verband is met die zaak is vooralsnog onbekend.

Op de Rijswijkseweg ter hoogte van de Goudriaankade doet de politie nog altijd onderzoek nadat een jongen van 17 werd doodgestoken pic.twitter.com/lDOKzk8FrP — Sander K. (@sanderknura) May 6, 2021