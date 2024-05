‘Jongen opgepakt die rondhing in buurt van huis bedreigde loodgieter’

Connect on Linked in

De politie heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag een jongen van 16 uit Maassluis opgepakt in Vlaardingen. Hij zou hebben rondgelopen in de buurt van het huis van de loodgieter op wiens panden eerder aanslagen zijn gepleegd.

Beeld: een brand die ontstond na een eerdere explosie bij een van de panden van de Vlaardingse loodgieter.

Verband

Het is onduidelijk of de jongen materialen bij zich had om te gebruiken bij een explosie. De politie onderzoekt of er een verband is tussen de arrestatie van de 16-jarige jongen en de explosies bij loodgieter Ron van Uffelen. Dit meldt Rijnmond zaterdag.

Controleren

Het is niet de eerste keer dat iemand van jonge leeftijd wordt opgepakt in de buurt van het huis van de loodgieter. Vorige maand nog werd een 14-jarige jongen gearresteerd die rondhing bij het huis aan de Gretha Hofstralaan. Toen de politie die tiener controleerde, bleek hij explosieven bij zich te hebben. Een paar dagen daarvoor werden ook al twee jongens van 15 en 16 betrapt met explosieven.

De politie houdt het huis scherp in de gaten na een reeks van aanslagen op panden van de Vlaardingse loodgieter en zijn familie.