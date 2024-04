‘Schiedamse loodgieter had conflict met in Europa gezochte Marco E.’

Connect on Linked in

De door aanslagen getroffen Schiedamse loodgieter heeft in het verleden gevochten met Marco E., die in Europa wordt gezocht, veroordeeld voor drugssmokkel. Ron van Uffelen ziet hem als een van de verdachten voor de explosies rond zijn panden. ‘Maar het kan net zo goed iemand anders zijn’, zegt hij bij RTV Rijnmond.

Beeld: de door Europol gezochte, voor drugssmokkel veroordeelde Marco E.

Gevochten

De regionale zender stelt Van Uffelen de vraag of hij de voortvluchtige Marco E. kent. De loodgieter bevestigt dat. ‘Ja, die ken ik. En het klopt dat ik met hem heb gevochten, vier jaar geleden. In de media vindt iedereen dat interessant, omdat het een bekende naam is. Anders had ook jij hem niet genoemd.’

RTV Rijnmond vraagt waar de ruzie met E. over ging. ‘Over een maat van mij, die is overleden. Meer zeg ik daar niet over.’

Marco E. staat sinds december vorig jaar op de Most Wanted-lijst van Europol. Hij is in oktober van 2020 veroordeeld tot een gevangenisstraf van 7 jaar en vier maanden. Hij was betrokken bij drugssmokkel, vanuit Brazilië naar Nederland, schrijft de politiedienst. ‘In de periode 2014-2015 smokkelde hij met andere verdachten 400 kilo cocaine het land in. Dat gebeurde in containers die waren gevuld met ananassen.’

Volgens politiebronnen is de mogelijke betrokkenheid van de voortvluchtige Marco Ebben bij de explosies in Vlaardingen een van de scenario’s die worden onderzocht door de Rotterdamse politie. De politie zelf wilde eerder geen commentaar geven en zegt met alle scenario’s rekening te houden.

Soldaatjes

Marco E. staat ook op Van Uffelens lijst van verdachten, maar hij is er niet zeker van dat hij de aanslagen liet uitvoeren. ‘Ja, maar het kan net zo goed iemand anders zijn die zijn “soldaatjes” op me afstuurt. Iemand die ik ontslagen heb bijvoorbeeld. Ik heb een lijst opgesteld en die heb ik ook aan de politie gegeven. Wat we nu doen is afvinken. Er zijn misschien al tien mensen in beeld geweest. Bij een deel is de politie langs geweest, bij een deel ikzelf. Tot aan motorclub Caloh Wagoh aan toe. Maar zij bleken er allemaal niets mee te maken te hebben. Nu zijn er nog een stuk of wat over.’

Vorig jaar werden onder meer het huis en enkele panden van de loodgieter doelwit van aanslagen. Daarbij werden ook een aantal verdachten aangehouden.