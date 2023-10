‘Joran van der Sloot sluit deal met justitie Verenigde Staten ‘

Connect on Linked in

De in Peru voor doodslag veroordeelde Joran van der Sloot heeft met de Amerikaanse justitie in de staat Alabama een deal gesloten, zo schrijft De Telegraaf. Een rechter in Birmingham, Alabama, zal de deal woensdag beoordelen.

Lot

De Telegraaf baseert zich op bronnen rond het onderzoek. Van der Sloot staat in de Verenigde Staten voor het oplichten van de moeder van het in 2005 op Aruba verdwenen meisje Natalee Holloway. Hij incasseerde geld in ruil voor informatie over het lot van Holloway, maar die bleek vals.

In ruil voor een lagere straf zou Van der Sloot volledig opening van zaken moeten geven over de vermissing van Natalee Holloway. Er zou dan sprake zijn van een straf van twintig jaar. Hij werd afgelopen zomer vanuit Peru overgebracht naar de VS. Eerder probeerde hij in Peru uitlevering te voorkomen.

25.000 dollar

Natalee Holloway raakte in 2005 vermist en is waarschijnlijk overleden. Het vermoeden bestond dat Joran van der Sloot kennis heeft over haar lot of haar heeft omgebracht.

In 2010 werd 25.000 dollar voorschot betaald aan Van der Sloot, maar de ‘vindplaats’ van het lichaam van Holloway bleek nep. Kort daarna doodde de Nederlander in Peru de jonge vrouw Stephany Flores.

Leugentest

Joran van der Sloot heeft een test met een leugendetector ondergaan. Dat is een niet onfeilbare methode die nog minder betrouwbaar is bij mensen met psychopate trekken. De uitslag van de test is door de Amerikaanse justitie niettemin bevredigend bevonden.

Als de rechter akkoord gaat met de deal dan keert Van der Sloot terug naar Peru. Daar moet hij tot 2045 in de gevangenis blijven.