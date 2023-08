Joran van der Sloot gaat voor zijn laatste kruimel

Connect on Linked in

Joran van der Sloot, die in juni door Peru aan de Verenigde Staten tijdelijk werd uitgeleverd, gaat mogelijk een plea bargain sluiten. De Telegraaf zocht Van der Sloot op in een gevangenis in de buurt van Birmingham in de staat Alabama. Van der Sloot bereidt zich daar voor op een strafproces. Hij wordt verdacht van het afpersen van de familie Holloway.

Door @Wim van de Pol

Nadat in 2005 op Aruba Natalee Holloway verdween zat Van der Sloot daar enige tijd vast als verdachte, maar werd wegens gebrek aan bewijs vrijgelaten.

In 2010 incasseerde hij een voorschot van 25.000 dollar van de familie Holloway. Hij beweerde de vindplaats van Natalees stoffelijk overschot te zullen aanwijzen. Dat bleek bedrog te zijn. De FBI startte een onderzoek tegen hem.

In 2010 doodde Van der Sloot in Lima, Peru, de jonge Peruaanse Stephany Flores. Hij zat sindsdien vast in Peru, tot zijn uitlevering aan de Verenigde Staten.

Plea bargain

Tegen De Telegraaf zegt Van der Sloot niets te mogen zeggen over onderhandelingen die er gaande zijn tussen zijn advocaten en de Amerikaanse justitie. Die gaan waarschijnlijk over een plea bargain.

Als in een Amerikaanse strafzaak een plea bargain wordt gesloten komt er geen proces en legt de rechter doorgaans een veel lagere straf op.

Informatie

Mogelijk zet de Amerikaanse justitie in dit geval in de onderhandelingen niet alleen in op een schuldbekentenis van Van der Sloot in de afperszaak. Het ligt in de rede dat de FBI van Van der Sloot ook betrouwbare informatie wil verkrijgen over het lot van Natalee Holloway. Voor zover nu bekend is hij de laatste die het meisje levend heeft gezien.

De moeder van Natalee Holloway is nog altijd bezig hierover uitsluitsel te vinden. De aanklager en de FBI willen haar helpen de pijnlijke zaak op te lossen en af te sluiten.

Garantie

Aan de andere kant zal Van der Sloot op zijn beurt de garantie willen krijgen dat, indien hij informatie over de dood of het lot van Holloway geeft, hier in de Verenigde Staten niet alsnog op enige manier voor zal worden vervolgd.

Op Aruba kan Van der Sloot alleen nog worden vervolgd voor moord, waarbij er dus bewezen moet worden dat er sprake was van voorbedachten rade. Het feit doodslag is daar inmiddels verjaard.

De Telegraaf schrijft dat Van der Sloot in geval van een deal in de Verenigde Staten mogelijk een straf van 20 jaar cel kan verwachten. Ook in Peru zal hij zijn strafrestant nog moeten uitzitten.

Snikhete cel

Als er geen deal komt dan zal Van der Sloot in Alabama in oktober terechtstaan in een juryproces.

Van der Sloot verblijft in Alabama 23 uur per dag in een snikhete cel. Hij wordt uit veiligheidsoverwegingen afgesloten van de algemene bevolking van de gevangenis.

In Peru zou hij voor de doodslag op Stephany Flores en drugsdelicten – voor zijn uitlevering aan de VS – nog tot 2045 vast moeten zitten.