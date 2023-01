‘Jos L. is een verdachte crimineel die niet moet worden onderschat’

Connect on Linked in

Advocaat Peter Schouten vraagt zich af welk motief justitie heeft gehad om te bevestigen dat voormalig minister Ferd Grapperhaus (CDA) bedreigd wordt door een criminele groep. Het Parool berichtte dat dit om de verdachte drugsbaas Jos L. zou gaan. Schouten wijst er bij Op1 op dat deze gezochte ‘Bolle Jos’ als gevaarlijk moet worden gezien.

Absurd

Schouten noemde de bevestiging van justitie dat Grapperhaus bedreigd zou worden uit de hoek van de georganiseerde misdaad ‘absurdistisch’. Hij vroeg zich woensdagavond bij Op1 (WNL, bij de NPO) af of er een ‘belang van de opsporing’ meespeelt, om via deze weg een terroristisch oogmerk aan de zaak van Jos L. te kunnen toevoegen, waardoor de AIVD kan worden ingeschakeld. De krant Het Parool berichtte op basis van een tip dat L. de bedreiger van de ex-minister van Justitie zou zijn.

Bijnaam

Schouten is de advocaat van kroongetuige Nabil B., in de strafzaak Marengo tegen Ridouan Taghi en zijn medeverdachten. Hij merkt op dat Jos L. als een serieuze drugscrimineel moet worden gezien. ‘Door zijn bijnaam Bolle Jos steeds te gebruiken, loop je het risico hem te onderschatten. Hij is geen ongevaarlijke man, volgens de politie.’

Schouten krijgt dit bevestigd van bronnen uit Breda, waar hij een advocatenpraktijk heeft. ‘Ik hoor om mij heen dat hij tot zijn 14de best een gemoedelijk iemand was, die in Breda wel kon feesten. Maar toen is er een omslag gekomen. Dit terwijl hij, bijvoorbeeld zoals Klaas Bruinsma, uit een normaal, burgerlijk gezin komt. Het is echt geen jongen die uit een jeugdbende is voortgekomen.’

Volgens de advocaat is L. iemand die in de zware criminaliteit een belangrijke rol kan vervullen: ‘Hij heeft een goed organisatorisch talent, is iemand die een stormachtige actie kan ontwikkelen als er dingen moeten gebeuren en die op de details let. Hij heeft ook veel mensen in de havens rondlopen voor hem, voor de illegale drugshandel.’

Lamp

Aangenomen wordt dat L. in Turkije ondergedoken zit. Schouten daarover: ‘Dat moet hem een vermogen kosten om te kunnen doen.’ Voormalig recherche-chef Sander Schaepman denkt bij Op1 dat hij daar op termijn wel tegen de lamp zal lopen. ‘Dat gebeurt uiteindelijk met al deze criminelen.’

Jos L. wordt door justitie onder meer in verband gebracht met de verdwijning van Naima Jillal. Zij is een Amsterdam vrouw, die vanuit Spanje een rol in de drugssmokkel zou hebben gespeeld. Foto’s van haar lichaam, naakt op een stoel, met een afgehakte teen en vinger op haar buik, rouleren in het criminele circuit.

De advocaat van L., Jan-Hein Kuijpers, wil in Het Parool niets inhoudelijks kwijt over de beschuldigingen aan het adres van zijn cliënt.

L. staat op de Nationale Opsporingslijst.