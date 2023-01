Voormalig minister van Justitie beveiligd na dreiging

Connect on Linked in

Voormalig minister Grapperhaus van Justitie wordt sinds enkele weken beveiligd door de Dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging (DKDB). Dat heeft minister Dilan Yesilgöz van Justitie bevestigd na berichtgeving in Het Parool. De krant schrijft dat de dreiging uit de hoek van de voortvluchtige “Bolle Jos” Leijdekkers (31) zou komen.

Jillal

Leijdekkers wordt gezocht omdat hij betrokken zou zijn geweest bij grootschalige import van cocaïne en dodelijke geweldsmisdrijven. Hij staat sinds mei 2022 gesignaleerd op de Nationale Opsporingslijst. Hij is verdachte in verschillende (lopende) rechtszaken, waarin sommige medeverdachten al zijn veroordeeld. Hij verbleef enige tijd in Dubai en Turkije, aldus justitie.

Justitie verdenkt hem ook van het opdracht geven voor de ontvoering en dood van drugshandelaar Naima Jillal die in 2019 verdween nadat ze op de Amsterdamse Zuidas in een auto was gestapt. door de politie leesbaar gemaakt pgp-berichten zouden wijzen op regie en betrokkenheid van Leijdekkers.

Van Quickenborne

Justitie en België en Nederland brengen Leijdekkers in verband met Flor Bressers, die in Belgische media wordt genoemd als mogelijke opdrachtgever voor een plan de Belgische minister van Justitie Vincent Van Quickenborne te ontvoeren bij zijn woning in Kortrijk. Drie Nederlandse verdachten van 20, 29 en 48 jaar zijn daarvoor opgepakt in Den Haag en Leidschendam, en later werd Lorenzo B. (22) die het plan mogelijk aanstuurde, aldus justitie. De komen in België voor de rechter en zijn overgeleverd.

De advocaat van Leijdekkers geeft geen commentaar.