Justitie: ‘Delano R. was roverhoofdman’

Het Openbaar Ministerie is dinsdagmorgen begonnen aan het requisitoir in de zaak Eris, tegen de verdachten van een moordcommando dat onder meer in opdracht zou hebben gehandeld van Ridouan Taghi. Leider daarvan was volgens justitie Delano R., ook wel bekend als ‘Keylow’.

Verdacht

In het Eris-onderzoek staan zes verdachten terecht voor de liquidatie van Jaïr Wessels (30) in Breukelen op 7 juli 2017 en een moordpoging twee dagen eerder. Hoofdverdachten in deelonderzoek Breuk in het Eris-proces zijn Caloh Wagoh-president Delano R., alias Keylow (51) en oudgediende Greg R. (73).

De andere vier verdachten zijn Feno D. (36), Michel K. (47), kroongetuige Tony de G. (37) en Patrick S. (35). Volgens de recherche was Patrick ‘Pepe’ S. de lokker van Wessels bij station Breukelen en waren Tony de G. en de Rotterdamse Arubaan Michel K. de uitvoerders.

Leven en dood

De officieren begonnen hun requisitoir vanmorgen met verontwaardiging over de misdaden door de verdachten: ‘Het gemak waarmee werd beslist over leven en dood van anderen is onthutsend en kent nauwelijks zijn weerga.’

Ze noemen de ‘gruwelijke feiten’ in de zaken, maar ook de ‘knulligheid’ waarmee de zaken werden uitgevoerd. Justitie vraagt zich waarom de vermeende daders zich ermee bezighielden: ‘Was het de broederschap die ze zochten, de status die het hen verleende, de paar centen die het hen opleverde?’

Vuile werk

Justitie noemt hoofdverdachte Delano R., ook wel bekend als Keylow, ‘een roverhoofdman’ die ‘dacht weg te komen met gruwelijke feiten, en anderen wist te bewegen om het vuile werk voor hem op te knappen.’

Een officier schetst hoe belangrijk de verklaringen van de criminele spijtoptant Tony de G. waren voor het oplossen van veel levensdelicten. Ze zijn volgens justitie ook betrouwbaar: ‘De verklaringen van de kroongetuige worden ondersteund door ander bewijs.’

Het requisitoir van justitie in de zaak Eris is onder meer te volgen via de Tweets van Saskia Belleman van De Telegraaf.

