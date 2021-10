Kroongetuige Tony de G. vond liquidatie Jaïr Wessels ‘veel te ver gaan’

Connect on Linked in

Kroongetuige in het Eris-proces Tony de G. heeft dinsdag in de extra beveiligde rechtbank De Bunker in Amsterdam-Osdorp verklaard dat hij de liquidatie van Jaïr Wessels ‘veel te ver’ vond gaan. De G. zei eerder al dat hij niet de schutter was en alleen de vluchtauto bestuurde, maar dat het voor hem ‘voelde alsof hij zelf de trekker had overgehaald’.

(Illustratie van Delano R. door Adrien Stanziani)



Door Roel Janssen



Tony de G. verklaarde dinsdag in De Bunker dat hij er ‘echt spijt van heeft’ dat hij een van de uitvoerders was van de moord op Wessels.

‘Ik ben geen lieverdje en ben altijd bezig geweest met drugshandel, maar dit vond ik veel te ver gaan. Ik vind het verschrikkelijk wat zijn ouders is overkomen.’

Greg R. afwezig

In Amsterdam-Osdorp staan zes verdachten terecht voor de liquidatie van Jaïr Wessels (30) in Breukelen op 7 juli 2017 en een moordpoging twee dagen eerder. Hoofdverdachten in deelonderzoek Breuk in het Eris-proces zijn Caloh Wagoh-president Delano R., alias Keylow (51) en oudgediende Greg R. (73). Laatstgenoemde, volgens justitie ‘raadgever’ van de motorclub, schittert in de rechtszaal door afwezigheid vanwege ‘persoonlijke omstandigheden’.

De andere vier verdachten zijn Feno D. (36), Michel K. (47), kroongetuige Tony de G. (37) en Patrick S. (35). Volgens de recherche was Patrick “Pepe” S. de lokker van Wessels bij station Breukelen en waren Tony de G. en de Rotterdamse Arubaan Michel K. de uitvoerders.

Nep 112-melding

Een poging om Jaïr Wessels twee dagen eerder, op 5 juli 2017, in Breukelen te liquideren mislukte. Dat kwam mede doordat de uitvoerders in de file stonden, maar ook doordat Tony de G. er een slecht gevoel bij had en het niet wilde doen. Hij deed daarom een neppe 112-melding waardoor er allemaal politie kwam, waarvan een foto doorgestuurd werd naar Keylow dat de liquidatie op dat moment niet door kon gaan.

Brandstichting vluchtauto mislukt

Omdat de druk vanuit Keylow heel hoog werd, moest de liquidatie op 7 juli gebeuren. Zo geschiedde. Michel K. zou de schutter zijn geweest. Na de klus stuurde hij een pgp-bericht aan Keylow dat ‘het gelukt was’. Wessels moest uit de weg worden geruimd omdat hij met anderen 500 kilo cocaine zou hebben gestolen uit een loods die zou toebehoren aan Richard R., alias Rico de Chileen.

Tony de G. wilde de vluchtauto na de moord in Loenersloot in brand steken, maar dat mislukte omdat er een vrouw bij een glasbak stond waar dat moest gebeuren. In de vluchtauto’s en op vuurwapens werd dna gevonden van De G. en K.

Onderduiken in Spanje

Na de liquidatie vluchtte De G. naar Spanje omdat hij vreesde voor zijn leven. Toen hij daar werd opgepakt liep hij over naar justitie en besloot te gaan verklaren over Caloh Wagoh, waarvan hij zelf lid was (van chapter Spijkenisse). In eerste instantie sloegen Tony de G. en Michel K. samen op de vlucht naar Spanje om ‘een verhaal af te stemmen’, maar daar kregen ze ruzie, waarna K. vervroegd naar Nederland terugkeerde.

‘Niks te maken met moord’

Michel K. verklaarde in de rechtszaal dat hij de wapens niet heeft gebruikt, maar wel heeft geleverd aan Tony de G.:

‘Hoe ik die heb geregeld kan ik niet vertellen. Dat regelen gaat heel makkelijk. Ik had twee verschillende wapens en hij mocht er één uitkiezen. Ik heb wapens geleverd, maar met die moord heb ik niks te maken. Van wie ik die wapens heb daar ga ik niks over zeggen in verband met mijn eigen veiligheid. Wat ik ervoor heb betaald ga ik niet zeggen. De wapens zijn niet afbetaald, dus die rekening staat nog open.’

K. zou volgens justitie tijdens militaire dienst hebben leren schieten.

Verdachten ontkennen

Op een gegevensdrager van vermeend opdrachtgever Keylow werd een foto van Wessels aangetroffen. Dat past volgens justitie bij de werkwijze bij het voorbereiden van liquidaties, dat van het beoogde doelwit beeldmateriaal wordt verzameld. Keylow en Feno D. zeggen niks te maken te hebben met de moord op Wessels. Keylow zegt hem niet te kennen. D. zag hem wel eens in het uitgaansleven, maar kende hem verder niet.

Patrick S. wil niks verklaren over de verdenking van justitie dat hij de lokker zou zijn geweest. ‘We zijn nu al drie jaar verder en ik ben er helemaal klaar mee. Ik heb er niks mee te maken en niks meer over te zeggen.’ S. zegt van de recherche te hebben gehoord dat hij op meerdere dodenlijsten zou staan.

Eris is het grootste liquidatieonderzoek in Nederland ooit met in totaal 21 verdachten die voor vijf liquidaties en meerdere liquidatiepogingen terechtstaan. Het proces telt maar liefst achttien deelonderzoeken. De strafeisen worden verwacht op 21 januari 2022.