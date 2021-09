Keylow vindt veel vragen van de rechtbank ‘niet interessant’

C: Wie zoek je? W: 2ling Marokkaans 1 anabole 1 speelt slim rotterdam wonen ze C: Waren van Damsco toch W: Ze waren van damsco ja maar niet die van kinker[straat] C:: (…) Heb ze morgen al als je zoekt W: (…) Hun moeten ook weg (…) Geef je 70 [000] de hoofd sir en onze yzers [wapens] en fietsen [auto’s] sir

Later blijkt uit de berichten dat The Wizard ook wel 90.000 per persoon wil betalen, tenminste als zijn contact C zelf wapens en auto’s regelt.

Justitie denkt dat de opdrachten van The Wizzard aan Keylow zijn ingegeven door Ridouan Taghi. Die laatste zou de bedoelde broertjes ‘uit Damsco’ uit de weg willen hebben. Die veronderstelde poging komt ook in het Marengo-proces tegen Taghi voor (zie hier).

Niet interessant

R. uitte zich tijdens het verhoor luchtigjes. Veel berichten vond hij maar ‘stoere praat’ en ‘abstract’.

De documentaires waar hij mee bezig was gingen nu eenmaal over zware zaken. Hij zei zich als documentairemaker te moeten houden aan bronbescherming. Ook ontweek hij bepaalde vragen door te verklaren dat hij die vragen ‘niet relevant’ of ‘niet interessant’ vond.

Eén van de aliassen die aan Keylow wordt toegeschreven stelt op zeker moment ‘Keylow, baas van de Crips’ te zijn. Delano R. antwoordt dat hier kennelijk iemand zich voor hem uitgeeft. Wie diegene zou zijn weet hij niet.

Meerdere mensen

Terugkerend thema voor R., en ook voor medeverdachten, is de stelling dat bepaalde pgp-telefoons bij meerdere mensen in gebruik zijn geweest. Dat zou het bewijs moeten ondergraven. De politie heeft zelf in het onderzoeksdossier geconstateerd dat een aantal toestellen inderdaad bij verschillende personen in gebruik moeten zijn geweest.

Maar de politie weet soms aan de hand van andere gegevens harder te maken dat een verdachte inderdaad een telefoon in gebruik had. Bijvoorbeeld als iemand zegt in het vliegtuig naar Suriname op weg te zijn en vluchtgegevens dat bevestigen.

Verdachte Feno D. zei aan de rechtbank dat wel zou willen verklaren om zijn onschuld te bewijzen maar dan anderen zou belasten, wat hij niet wil doen.

