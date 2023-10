Justitie eist celstraffen tegen Satudarah-leden verdacht van witwassen

Connect on Linked in

Het Openbaar Ministerie eiste dinsdag lange gevangenisstraffen tegen zeven verdachten die zich schuldig zouden hebben gemaakt aan het witwassen van criminele inkomsten van motorclub Satudarah.

Surprise

Een surprise party van 128.000 euro voor de 40ste verjaardag van de leider van Satudarah, Angelo M.. De aankoop en verbouwing van een huis van enkele tonnen. Een vloot aan dure auto’s. Betaald met geld dat afkomstig is uit drugshandel. Bij de rechtbank Overijssel staan zeven verdachten terecht die ervoor zorgden dat dit geld werd witgewassen, via schimmige financiële constructies.

Het Openbaar Ministerie (OM) wil dat de belangrijkste verdachten in deze zaak jarenlang de gevangenis in gaan en eist straffen tot 49 maanden, zo bleek dinsdag 24 oktober.

Witwassen

De hoofdrolspelers zijn leden van de inmiddels verboden motorclub Satudarah. Zij verdienen hun geld met de handel in verdovende middelen, stelde justitie vandaag voor de rechtbank. ‘Dit levert grote hoeveelheden geld op die niet zomaar uitgegeven kunnen worden. Om dit geld in het legale circuit te brengen, schakelen zij de hulp in van personen die zich voordoen als nette geslaagde zakenlieden, maar die in werkelijkheid hun geld verdienen met het witwassen van gelden.’

Dit gebeurt volgens het OM via vele rechtspersonen, bestuurders, katvangers en bankrekeningen, verspreid over verschillende landen. Met veel lease-auto’s en nep-arbeidsovereenkomsten. ‘Dit dossier vormt een schoolvoorbeeld van een professionele witwasorganisatie’, zo schetste de officier van justitie in een notendop waar de zaak om draait. ‘In dit dossier presenteren de verdachten zich als geslaagde, nette, zakenlieden. Met deze schijnvertoning presenteren zij aan hun netwerk en binnen de branche van ondernemers een gang van zaken die onhaalbaar is voor de reguliere, hardwerkende, ondernemer. En juist door hun rol in de vermenging van onder- en bovenwereld dragen zij bij aan het ondermijnende karakter van de drugshandel.’

Verbod

Momenteel loopt er in Den Bosch een andere strafzaak tegen negen kopstukken van Satudarah naar aanleiding van een onderzoek over de versleutelde berichtenserver Exclu. Hieruit blijkt – zo stelt het Openbaar Ministerie – dat de kopstukken zich ook na het verbod op Satudarah op grote schaal bezig houden met handel in verdovende middelen. En dat zij de verboden motorclub nog steeds voortzetten.

In een eerder onderzoek, 26Largo, werden vier kopstukken in 2021 tot lange gevangenisstraffen veroordeeld wegens deelname aan een criminele organisatie. Onder meer in dit onderzoek kwam de witwasconstructie aan het licht. Het trok de aandacht dat kostbare gebeurtenissen werden betaald via een wirwar aan betalingen, en waarvan de boekhouding op handgeschreven papiertjes werd aangetroffen. Deze gebeurtenissen zijn nu verder onderzocht.

Prijskaartje

Zo is er in 2017 het verrassingsfeestje ter ere van de 40ste verjaardag van de leider van Satudarah, Angelo M.. Het feest wordt georganiseerd in de Amsterdamse Harbour Club en heeft een prijskaartje van 127.955,88 euro.

De betalingen lopen via een evenementenbureau, en komen vanaf verschillende bedrijven, deels uit het buitenland. Veel rekeningen worden betaald door ondernemingen die weer worden gevoed door contante stortingen. Het OM: ‘Deze bedrijven hebben geen legitieme economische activiteit die de overboekingen en financiële positie rechtvaardigt.’

Katvanger

Ook wordt er in 2017 een woning gekocht voor een van de verdachten. Het geld is afkomstig uit criminele activiteiten, en dat is volgens het OM overduidelijk voor alle betrokkenen die de overboekingen van diverse rekeningen verzorgen. Ook een verbouwing van ruim vier ton wordt bekostigd uit criminele activiteiten. Het wagenpark wordt op deze manier betaald. Een Range Rover wordt voor ruim 66.000 euro gekocht. Andere dure auto’s worden met tussenkomst van een katvanger op naam van een bedrijf gezet. Ze worden via lease-contracten door de Satudarah-leden gebruikt, zonder dat er voor betaald wordt.

De officier van justitie dinsdag: ‘Vaak wordt witwassen gezien als een witte-boorden feit. Het kent geen directe slachtoffers en er wordt over gesproken als een minder kwalijke vorm van strafbaar handelen. Sterker nog, af en toe wordt er nog met enige trots over gesproken, want men was zo handig om er mee weg te komen. De realiteit is dat witwassen een van de meest complexe en lucratieve schakels vormt in de criminele keten. Een succesvolle witwasketting opbouwen vergt specifieke kennis en vaardigheden. Het vereist communicatieve vaardigheden om zowel in de onderwereld als bovenwereld vertrouwen en een netwerk op te bouwen.’

Berekend

Tegen de man die als katvanger fungeerde eist het OM slechts een taakstraf. Maar voor de rest vindt het OM een forsere straf van toepassing. ‘De verdachten hebben doelbewust en berekend gezocht naar de allerbeste manier om de hardste vorm van criminaliteit te faciliteren’, aldus het OM, ‘om criminele (en inmiddels verboden) Outlaw Motorcycle Gangs te faciliteren, enkel en alleen vanwege financieel gewin’.

Tegen die verdachten worden straffen van 9 tot 49 maanden geëist. De hoogste eis is tegen de twee verdachten die verantwoordelijk worden gehouden voor het bedenken en opzetten van deze constructies.